Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 6 ottobre 2019) L'Atalanta a passo di carica mette pressione a Inter e Juve, consolida il terzo posto asfaltando il Lecce e conndo il suo momento di grande vena. Perdono terreno invece ile le due romane. Gli azzurri chiudono sullo 0-0 la pur non facile trasferta in casa del Torino, loro primo pareggio in campionato, ed e' al momento invischiato nella lotta per il quarto posto con le squadre della capitale. Poche le note liete dal 'Grande Torino' per Ancelotti, che non ha visto grande brillantezza ne' coraggio tra i suoi in una gara senza molti spunti. Intanto la Roma si fa bloccare da un ottimo Cagliari dopo una gara spezzettata con infortuni, autogol, rigori e un gol finale annullato a Kalinic che scatena le proteste furibonde di Fonseca che viene espulso. Proteste ribadite con forza poi dal ds Petrachi.A Bologna grandi feste per Mihajlovic in panchina, poi una doppietta di Immobile ...

ilfogliettone : Frena il Napoli, l'Atalanta non si ferma più - - gdstwits : Serie A: Mazzarri frena Ancelotti: Torino – Napoli 0-0 - yuliashadesign : RT @SylviaGrossi: In omaggio alla prima di 'Lucia' nel San Carlo di Napoli, il 26.IX.1835. Amelita Galli-Curci & Enrico Caruso - Lucia di… -