Fonte : repubblica

(Di domenica 6 ottobre 2019) Qualcuno si è perfino arrampicato sul campanile di una chiesa: sono le conseguenze negative di unadifra idi, Capitale europea della cultura 2019

Carmela_oltre : RT @Miti_Vigliero: Freerunner in gara fra i Sassi di Matera, la Fondazione protesta: 'Edifici storici danneggiati' Qualcuno si è perfino a… - Miti_Vigliero : Freerunner in gara fra i Sassi di Matera, la Fondazione protesta: 'Edifici storici danneggiati' Qualcuno si è perf… - rep_bari : Freerunner in gara fra i Sassi di Matera, la Fondazione protesta: 'Edifici storici danneggiati' [news aggiornata al… -