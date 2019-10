“Freddie Mercury mi fece della avances” Paolo Bonolis | confessione bollente sul leader

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 6 ottobre 2019) Unache nessuno si sarebbe aspettato.l’ha fatta in occasione dell’uscitasua autobiografia “Perché parlavo da solo”, particolari ineditisua vita. Il conduttore, probabilmente uno dei più amatitelevisione, ne ha per tutti, anche per il grande Freddieracconta infatti che il cantante dei Queen avrebbe addirittura mosso delle avenches nei suoi confronti durante una cena.si è raccontato al pubblico a trecentosessanta gradi e, in una lunga intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni si è soffermato su tanti aneddoti curiosi, tra cui il primo incontro con Freddie, il cantante conosciuto nel 1985 che, stando alle parole del conduttore, avrebbe provato addirittura ad approcciarlo: “Lo incontrai a 25 anni a una cena a Londra. Iniziammo a chiacchierare. Dopo un po’ capii che avrebbe voluto che andassimo da ...

ComunitaQueenIT : #SHOP | Le vite imperfette delle grandi star della Storia. Da @GiuntiEditore le biografie di alcuni dei più grandi… - zazoomblog : Paolo Bonolis senza freni: «Freddie Mercury ci ha provato con me» - #Paolo #Bonolis #senza #freni: - BlitzQuotidiano : Paolo Bonolis e le avances di Freddie Mercury: “Gli dissi non è roba per me” -