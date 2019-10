FOTO – Ultim’ora Sky – Ancelotti ha scelto il tridente in un 4-3-3! Mazzarri si affida a…

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 6 ottobre 2019) Le scelte di secondo le ultimissime di SKY Sport Il giornalista Massimo Ugolini, inviato a Torino, ha parlato a Sky Sport 24 per le ultimissime di formazione riguardo il match Torino-Napoli: "Il Napoli tornerà nel segno del 4-3-3 col leggero, sto parlando ovviamente di Callejon-Mertens-Insigne. Dries è ad un solo gol dal record di gol di Maradona, proprio qui a Torino Marek Hamsik raggiunse il numero di gol di Diego. Tante voci degli ultimi giorni, c'è stato il chiarimento con Carlo: il capitano Lorenzo Insigne sarà dal 1′ in campo".

