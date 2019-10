Fortnite | giocatori professionisti formano la Fortnite Professional Player Association

Fortnite : arriva la Gillette Bomber Cup - la competizione che porterà i migliori giocatori a sfidarsi per la vittoria reale : Gillette, leader globale nel campo della rasatura e del grooming, non dimentica cosa vuol dire essere un vero Bomber. Dopo il successo della campagna Shave like a Bomber, mira a lasciare il segno nel mondo degli eSports annunciando la prima stagione della Gillette Bomber Cup, uno dei più grandi tornei di Fortnite con licenza ufficiale, che si terrà in occasione della Milan Games Week 2019 e del Lucca Comics & Games: Edizione ...