Fortnite | ecco quando inizierà l' evento finale della Stagione 10

La Stagione 11 di Fortnite è stata rinviata : ecco quando inizierà : Tutti si aspettavano che la Stagione 11 di Fortnite iniziasse i primi di ottobre, pronta a rivoluzionare la formula della Battaglia Reale più giocata di sempre. Le cose però non sono andate esattamente così, considerando che Epic Games non si è ancora sbottonata più di tanto sulla prossima incarnazione del suo shooter online. Non solo, i dataminer hanno scoperto che la data di avvio della prossima Stagione è stata rimandata di qualche giorno, ...

Il torneo italiano di Fortnite ha un vincitore : ecco il campione della Milan Games Week 2019 : Non poteva di certo mancare Fortnite, con la sua giocatissima Battle Royale, tra i grandi protagonisti della Milan Games Week 2019. Naturale, per un titolo che non è soltanto giocatissimo in multiplayer online su un po' tutte le piattaforme in commercio - dal PC ai dispositivi mobile -, ma anche e soprattutto un vero e proprio fenomeno pop moderno capace di varcare abbondantemente i confini del settore videoludico. E, come ci si potrebbe ...