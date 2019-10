Formula 1 | penalità per Vettel sulla griglia di partenza del Gp del Giappne? Le ultime

Formula 1 - penalità in arrivo per Vettel in Giappone? Mattia Binotto fa chiarezza dopo il guasto di Sochi : Il team principal è intervenuto nel post gara per analizzare il guasto occorso sulla Ferrari di Vettel, facendo chiarezza anche in vista del Gran Premio del Giappone Una possibile doppietta trasformatasi, in poco tempo, in un amaro terzo posto che lascia tanta delusione in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia. Nel giro di pochi minuti, infatti, la Ferrari ha incassato il ritiro di Vettel per un problema alla centralina della MGU-K, ...

Formula 1 – Verstappen non si preoccupa della penalità a Sochi : “abbiamo scelto la direzione giusta” : Max Verstappen fiducioso e ottimista dopo i rsultati della prima giornat di prove libere sul circuito di Sochi: le parole dell’olandese della Red Bull dopo le FP2 E’ Max Verstappen il pilota più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp di Russia. L’olandese della Red Bull si è piazzato davanti a tutti in pista a Sochi, lasciandosi alle spalle Leclerc e Bottas. Nonostante la penalizzazione ricevuta ad apertura ...

Formula 1 - brutte notizie per Red Bull e Toro Rosso : tutti e quattro i piloti Honda in penalità a Sochi : La Honda infatti farà debuttare a Sochi la Spec 4 del proprio motore, obbligando dunque Verstappen e colleghi a subire una penalità in griglia Non comincia benissimo il fine settimana di Sochi per i piloti di Red Bull e Toro Rosso, che dovranno scontare una penalità sulla griglia di partenza. KARIM SAHIB / AFP La Honda, che fornisce i motori ad entrambe le scuderie, ha deciso di introdurre in Russia la Spec 4 della propria power unit, già ...

Formula 1 - Berger punge la Direzione Gara : “niente penalità a Leclerc a Monza? Qualcuno ha chiuso gli occhi” : L’ex pilota ha parlato di quanto avvenuto a Monza e del duello tra Leclerc e Hamilton, lanciando una stilettata alla Direzione Gara E’ trascorso ormai qualche giorno dal Gran Premio di Monza, ma le analisi continuano a susseguirsi, coinvolgendo anche quello che potrebbe essere il futuro di Vettel e Leclerc nel box Ferrari. Photo4/LaPresse Il monegasco ha vinto le ultime due gare, surclassando il compagno di squadra e ...

Formula 1 - penalità differenti per Vettel e Stroll a Monza : arriva la spiegazione della Direzione Gara : Il direttore di Gara Masi ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a comminare due sanzioni differenti per Stroll e Vettel, nonostante abbiano commesso manovre simili Due pesi e due misure? Niente di tutto questo, la Direzione Gara ha preso una decisione ragionata e ponderata per quanto riguarda le penalità inflitte a Sebastian Vettel e Lance Stroll a Monza, nonostante le manovre scorrette da essi commesse fossero ...

Formula 1 - Stroll difende a sorpresa Vettel : “avremmo dovuto ricevere la stessa penalità” : Il canadese ha difeso il collega tedesco, sottolineando come avrebbero dovuto ricevere entrambi la stessa penalità Una gara positiva rovinata da Sebastian Vettel, colpevole di aver colpito Lance Stroll subito dopo essersi girato per un errore commesso sul cordolo. Il canadese deve così rinunciare a punti pesanti per la sua classifica, rimuginando sull’incidente causato dal quattro volte campione del mondo, costato all’ex ...

Formula 1 - Max Verstappen mastica amaro : “senza penalità mi sarei giocato un posto sul podio” : Il pilota olandese ha commentato l’esito del Gran Premio di Monza, concluso con l’ottavo posto a causa della penalità per la sostituzione del motore mastica amaro Max Verstappen al termine del Gran Premio di Monza, chiuso all’ottavo posto a causa della penalità inflittagli per la sostituzione del motore. photo4/Lapresse Una sanzione che ha condizionato la gara dell’olandese, certo che avrebbe lottato con i migliori ...

Formula 1 – Follia di Vettel a Monza - il tedesco va in testa-coda e poi sperona Stroll : pesantissima penalità [VIDEO] : Brutta manovra del pilota della Ferrari, che perde la macchina e poi calcola male i tempi di rientro in pista, colpendo l’accorrente Stroll Ennesimo, clamoroso errore di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco rovina la sua gara a Monza, perdendo la sua Ferrari e colpendo successivamente Lance Stroll, rovinando la propria gara e quella del canadese. Una manovra davvero tremenda quella del quattro volte campione del mondo, messo subito ...

Formula 1 – Che botta per Raikkonen : nuova penalità - partirà dalla pitlane a Monza : Raikkonen partirà dalla pitlane al Gp d’Italia: una nuova penalità a Monza per il finlandese dell’Alfa Romeo Non si mette bene per Kimi Raikkonen a Monza: a poche ore dalla partenza del Gp d’Italia, il finlandese riceve notizie tutt’altro che buone. Il pilota dell’Alfa Romeo, che già ieri sera era consapevole di una penalità in griglia di 5 posizioni per la sostituzione del cambio a seguito ...

Formula 1 – Si mette male per Raikkonen : penalità in griglia per il finlandese dell’Alfa Romeo : penalità in griglia per Raikkonen: meccanici dell’Alfa Romeo costretti a sostituire il cambio a Monza, il finlandese scivola dietro in griglia di partenza Giornata difficile in pista oggi per Kimi Raikkonen: il finlandese dell’Alfa Romeo è stato protagonista di un incidente nella Q3 del Gp d’Italia che ha danneggiato la sua monoposto. I meccanici dell’Alfa sono infatti stati costretti a sostituire il cambio: ...

Formula 1 - la McLaren costretta a sostituire il motore di Norris : penalità in arrivo per l’inglese a Monza : La scuderia di Woking è riuscita invece a salvare il motore di Sainz, che al momento non dovrebbe incappare in alcuna sanzione La McLaren si prepara ad iniziare l’atteso week-end di Monza con una buona notizia e una cattiva, che riguardano entrambi i propri piloti. Per quanto concerne la prima, va sottolineato come il motore di Carlos Sainz Jr sia stato ‘salvato’, dunque lo spagnolo non incapperà in penalità sulla griglia ...

Formula 1 - penalità in vista per Verstappen a Monza : l’olandese però non sembra affatto preoccupato : Horner ha paventato la possibilità di sostituire il motore di Verstappen a Monza, ma l’olandese non è parso affatto preoccupato della penalità in arrivo Possibile penalità in arrivo per la Red Bull a Monza, il team di Milton Keynes infatti potrebbe sostituire la power unit di Max Verstappen, costringendolo a pagare una sanzione sulla griglia di partenza del Gp di Monza. Photo4/LaPresse Si tratterebbe dello stesso motore Spec 4 ...