Formazioni ufficiali Atalanta-Lecce | La Mantia in attacco

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari : c’è Zaniolo : Formazioni ufficiali Roma-Cagliari – Tutto pronto per il match dell’Olimpico tra giallorossi e rossoblu. Gli uomini di Fonseca vogliono tornare al successo in casa dopo lo stop interno contro l’Atalanta. Kolarov e compagni provengono, tra l’altro, dal pari in Europa League in casa del Wolfsberger, ma dovranno fare a meno di numerosi calciatori, specie nel reparto avanzato, oltre a Zappacosta, che ne avrà purtroppo ...

Formazioni ufficiali Bologna-Lazio : recupera Correa : Formazioni ufficiali Bologna-Lazio – Tra i tre match delle 15 di questa 7^ giornata di Serie A, c’è anche in programma la sfida del Dall’Ara tra rossoblu e biancocelesti. I primi provenienti dalla sconfitta di Udine, i secondi dal poker al Genoa e dal successo in rimonta in Europa League contro il Rennes. Cammino più lento, quello degli uomini di Mihajlovic, dopo la buona partenza. In terra emiliana arriva la seconda ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese : nessuna sorpresa tra i viola : Formazioni ufficiali Fiorentina-Udinese – La prima gara di questa domenica della 7^ giornata di Serie A mette di fronte, all’ora di pranzo, viola e bianconeri. Le compagini di Montella e Tudor vengono entrambe da una vittoria ed un periodo positivo, specie per i toscani che hanno vinto a Milano la loro seconda gara consecutiva e confidano in un attacco esplosivo, forte ed imprevedibile. Tutto pronto, al Franchi, per ...

Genoa-Milan live - le Formazioni ufficiali : novità Bonaventura : Genoa-Milan live – Si può parlare di ‘ultima spiaggia’ già alla settima giornata? Sì. Se poi ci troviamo davanti un presidente come Preziosi o un ‘vulcanico’ come Boban, facile immaginare che la pressione sia alta. Chi perde rischia, tanto. Andreazzoli non riesce a risollevarsi dopo il buon avvio, Giampaolo è in confusione e solo la pazienza e la razionalità di Maldini hanno fatto sì che il tutto potesse ...

Formazioni ufficiali Verona-Sampdoria : Quagliarella contro Stepinski : Formazioni ufficiali Verona-Sampdoria – Dopo la sfida tra Spal e Parma continua il programma valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, si gioca una partita già fondamentale per la salvezza, si affrontano infatti Verona e Sampdoria in un match assolutamente da non fallire per le due squadre. Inizio di stagione sorprendente per la squadra di Juric che si candida ad essere protagonista per la salvezza, al contrario inizio ...

DIRETTA/ Spal Parma - risultato 0-0 - streaming video tv : Formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Spal Parma streaming video e tv: risultato live del match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A allo stadio Mazza.

Formazioni ufficiali Spal-Parma : fuori Inglese - gioca Floccari : Formazioni ufficiali Spal-Parma – Manca pochissimo al calcio d’inizio di Spal-Parma, gara delle 15 di questo sabato. Le due squadre arrivano con umori diversi a questo appuntamento. La Spal è reduce da tre sconfitte consecutive, rimediate contro Sassuolo, Lecce e Juventus. Il Parma ha vinto le ultime due gare contro Sassuolo e Torino. Sono ufficiali le Formazioni scelte da Leonardo Semplici e Roberto D’Aversa. Formazioni ...

Lazio-Rennes 0-0 - le Formazioni ufficiali : in attacco Immobile-Caicedo : La Lazio di Simone Inzaghi fa il suo esordio stagionale in Europa League di fronte ai propri tifosi, ed ospita il Rennes per la seconda giornata del Gruppo E di qualificazione ai sedicesimi di Europa...

Diretta Lazio-Rennes alle 21.00 - le Formazioni ufficiali : in attacco Immobile-Caicedo : La Lazio di Simone Inzaghi fa il suo esordio stagionale in Europa League di fronte ai propri tifosi, ed ospita il Rennes per la seconda giornata del Gruppo E di qualificazione ai sedicesimi di Europa...

Lazio-Rennes live - le Formazioni ufficiali : giocano Vavro e Berisha : Lazio-Rennes live – Torna l’appuntamento con l’Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi. Avversario della seconda giornata della fase a gironi è il Rennes. La squadra francese è reduce dal pari all’esordio contro il Celtic, Lazio che ha un solo imperativo: vincere. L’inaspettata sconfitta in terra rumena contro il Cluj mette i biancocelesti con le spalle al muro. Tra le fila del Rennes delle vecchie ...

Diretta Wolfsberger-Roma 0-0 - Formazioni ufficiali - c'è Kalinic dal 1' : E' subito scontro al vertice nella seconda giornata del Gruppo J di qualificazione ai sedicesimi di Europa League; alle 18.55 di questa sera si affrontano infatti alla Merkur Arena di Graz...

Wolfsberger-Roma diretta live : le Formazioni ufficiali - c’è Kalinic : Wolfsberger-Roma diretta live – Dopo la Champions League si giocano interessanti partite valide per l’Europa League, la competizione entra ormai nella fase importante. In campo la Roma con la squadra di Fonseca intenzionata ad avvicinarsi sempre di più alla qualificazione, di fronte una squadra inferiore dal punto di vista tecnico ma che non va comunque sottovalutata, il Wolfsberger. Qualche problema di troppo per i giallorossi ...

Ciclismo - la Nippo Vini Fantini si prepara per il Giro dell’Emilia e il Gp Beghelli : le Formazioni ufficiali : Un ultimo mese intenso attende gli atleti Orange-Blue che saranno impegnati in 5 gare del calendario italiano, in Cina al Taihu Lake e infine in Giappone alla Japan Cup La doppia formazione #OrangeBlue è pronta a dare il via all’ultimo intenso mese di gare del team Nippo Vini Fantini Faizanè. Sarà un week-end tutto italiano a inaugurare un ottobre ricco di appuntamenti. Sabato 7 atleti del team saranno al via del Giro dell’Emilia, come da ...

Barcellona-Inter live - le Formazioni ufficiali : c’è Messi : Barcellona-Inter live – E’ la sfida più bella ed affascinante di questo mercoledì di Champions. Al Camp Nou il Barcellona ospita la nuova Inter di Antonio Conte. I catalani alle prese con qualche assenza. Messi, che sembrava essere tra gli acciaccati, scende regolarmente in campo. Nerazzurri rinfrancati dalla cura del tecnico pugliese, primi in campionato a punteggio pieno ma col freno a mano tirato in Coppa per via del pari ...