Football americano | Qualificazioni Europei 2020 | l’Italia fa la storia e vince in

(Di domenica 6 ottobre 2019) Inizia nel migliore dei modi il percorso della Nazionale italiana diverso i campionati. L’Italia, infatti, ha vinto in Austria con il punteggio di 21-14 e ha mosso un passo importante nel mini-torneo che coinvolge, oltre ad Italia e Austria, anche la Svizzera nel Girone B. Il match di Vienna si è disputato alzentrum Ravelinstraße con i padroni di casa subito in avanti. L’Austria sblocca il match con una meta ricevuta da Reisacher per il 7-0 iniziale. Gli Azzurri ci provano alternando giochi di lancio e corse, ma non riescono a mettere punti a referto. Si passa al secondo quarto con il nostro attacco che fatica a macinare gioco, ma anche l’Austria non riesce più a rendersi pericolosa. Prima del riposo è la nostra formazione ad andare a segno con un field goal di Felli, dopo aver tentato a lungo l’assalto all’endzone, per il 7-3 di ...

