Fissi vs precari La guerra civile nella giungla del lavoro

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Vittorio Maciocecontro garantiti e viceversa. La storia dei dipendenti della Tigotà, i negozi che vendono cosmetici, detersivi e prodotti per la casa, racconta non solo unaper la sopravvivenza, ma è lo specchio in frantumi di una terra in crisi economica e sociale. Tutto comincia con lo sciopero dei dipendenti di due società, Winlog e Logup, che lavorano in appalto per la Tigotà. Non gli hanno rinnovato il contratto. Sono giorni che stanno bloccando gli stabilimenti di Padova e Broni, in provincia di Pavia. Non fanno partire e arrivare merci. Lo sciopero, però, sta danneggiando gli operai della Tigotà, che sono scesi in strada contro i blocchi e chiedono di poter tornare al. I Cobas stanno con ie i sindacati tradizionali difendono chi lavora a tempo indeterminato. È una storia in cui tutti sembrano avere le loro ragioni e mostra come la ...

ilpiro : @vitobarile @lageloni @vitalbaa MI permetta: ha riportato considerazioni. Incollo: 'I ricercatori hanno verificato… - Agenzia_UPZ : Scuola, salvato il decreto precari: “50mila docenti fissi in più” - venti4ore : Decreto salva-precari, con la crisi di governo a rischio migliaia di posti fissi -