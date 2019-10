Fiorentina vince ancora | Milenkovic decide la sfida con Udinese

Non c’è due senza tre - la Fiorentina vince ancora : Milenkovic manda in visibilio il Franchi [FOTO] : Non c’è due senza tre. Un altro successo della Fiorentina, il terzo consecutivo dopo quelli su Samp e Milan. I viola battono di misura l’Udinese nel match delle 12.30 della 7^ giornata di Serie A. Decide un colpo di testa di Milenkovic al 71′. La partita. Primo tempo molto bloccato, le due difese prevalgono e non lasciano passare neanche le mosche. Pochi spazi per gli avanti della Fiorentina, dall’altra parte Okaka ...

Fiorentina-Juventus 0-0 : per i bianconeri di Sarri un pareggio alla Allegri. Molto bene la Viola tutta grinta di Vincenzo Montella : In panchina c’era Sarri, al suo esordio con la Juve in campionato. Ma in campo i bianconeri hanno ricordato Molto di più la squadra di Massimiliano Allegri. Saranno stati gli infortuni in serie (fuori Douglas Costa e Pjanic nel primo tempo per noie muscolari), sarà stata la grande prestazione della Fiorentina di Montella, fatto sta che per la Juve è arrivato il primo stop in campionato dopo le due vittorie in altrettante giornate. Lo zero ...

Fiorentina-Juventus - Boateng suona la carica : “Vogliamo vincere - nessuno è imbattibile” : “Contro la Juventus non vogliamo fare solo una bella partita, vogliamo vincere”. suona la carica Kevin Prince Boateng aspettando quella che da sempre è la sfida più sentita a Firenze. Appuntamento sabato alle 15 allo stadio Franchi che si annuncia tutto esaurito. ”La Juve è la squadra più forte ma nessuna è imbattibile – ha proseguito l’attaccante ai canali ufficiali del club – Quindi bisogna dare il ...

Fiorentina - Commisso scatenato : il presidente viola parla da vincente poi lancia una frecciata alla Juventus : “Ho 69 anni, tra due mesi 70. Credete che venga qui a guardare? Voglio partecipare. E come si partecipa? Vincendo. Datemi tempo. Un sogno? Vorrei che ci fossero giocatori bandiera, come e’ successo in passato. Giocatori che vengono da noi e restano cinque o dieci anni e non che dopo tre anni prendono e vanno via. Barone e Prade’ stanno lavorando bene, vogliamo riportare questa squadra in alto”. Sono le ...