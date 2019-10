Equitazione | Jumping Nations Cup Final Barcellona 2019 | l’Italia salterà per terza Otto

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il giorno della competizionee è giunto: aoggi si assegna laCup disquadre a partire dalle ore 15.00 si daranno battaglia per il titolo: in gara Belgio, Colombia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Svezia e Svizzera. La garae però assegnerà soprattutto l’ultimo pass a disposizione per la gara a squadre delle Olimpiadi di Tokyo 2020: saranno tre le squadre che si giocheranno l’ultimo biglietto per il Giappone. Le due avversarie dell’Italia saranno Irlanda e Colombia. Questo l’ordine di salto delleNazionali: Svizzera, Germania, Italia, Irlanda, Svezia, Colombia, Francia e Belgio. Duccio Bartalucci, Chef d’Equipe azzurro, ha scelto i quattro binomi in gara e l’ordine con cui scenderanno in campo. Il terzo a partire sarà Lorenzo De Luca su Dinky Toy vd Kranenburg, l’11° Massimo ...

