Elton John rivela in Me | Per Lady Diana Stallone fece a botte con Gere

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Dopo l'annuncio dell'uscita del film sulla sua vita fuori dagli schemi, dal titolo Rocketman, la popstar britannicapubblica anche la sua autobiografia, "la prima e l'unica" così come lo stesso cantante ha fatto sapere su Twitter. Pochi giorni fa è arrivato in Home Video, disponibile in versione dvd, blu-ray e blu-ray steelbook per Feltrinelli, il biopic Rocketman, la cui pubblicazione precede l'uscita dell'autobiografia dal titolo autoreferenziale "Me" per Mondadori (in uscita il 15 ottobre), ed entrambe le opere sono prodotte dallo stessoin collaborazione con il marito David Furnish.In "Me",racconta liberamente alcuni retroscena sulla sua vita e in particolare un aneddoto che vede protagonisti tre celebrità, tra cui la "flirty friend" del cantante nonché indimenticabile principessa. Nel libro, l'autore racconta di una sera in ...

takaperfect : @callmelalaland Però pare che Elton John voglia aiutarlo a fare campagna per il film. Forse non arriverà agli Oscar… - heiligetequila : @annapauljne harry di nuovo little mix di nuovo billie eilish elton john lana del rey taylor swift ariana grande - infoitcultura : Elton John nell'autobiografia: 'Dopo il tumore e l'infezione mi diedero 24 ore di vita' -