Elezioni in Portogallo | exit poll | rivincono i socialisti di Costa

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 6 ottobre 2019) Alleparlamentari i portoghesi, nonostante un'astensione record tra il 44% e il 49%, hanno premiato il partito socialista con un dato tra il 34,5% e il 38% secondo gli, mentre il Partito socialdemocratico (di centro destra a dispetto del nome), si ferma dieci punti più in basso

ilpost : La sinistra vincerà in Portogallo? - BeatriceCovassi : Per seguire elezioni politiche in Portogallo ????Non ho trovato media italiani per ora. - Lettera43 : Secondo i primi exit poll,i socialisti del premier Antonio Costa sarebbero il primo partito con il 34,5%%-38,5% dei… -