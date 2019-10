È legittimo in Italia l' atto nascita di un bambino straniero con due mamme per genitori?

Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) Può essereinundiin cui vengono indicate duecomedi undi nazionalità straniera? Questa la risposta che la Corte Costituzionale è chiamata a dare, dopo l'udienza pubblica che si svolgerà a Palazzo della Consulta mercoledì prossimo. Il caso è stato sollevato dal tribunale di Pisa, con un'ordinanza dello scorso marzo, con la quale si chiede ai 'giudici delle leggi' di verificare se sono in linea con i principi costituzionali le norme che non consentono di formare nel nostro Paese "undiin cui vengano riconosciute comedi un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso". Protagoniste della vicenda, due donne - unana e una statunitense - sposate negli Usa e che, con una fecondazione eterologa in Danimarca, hanno avuto un, nato in provincia di ...

