Due fratelli affascinati dalle gang latinos

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 6 ottobre 2019) Luca Fazzo Una vita da balordi. E in famiglia l'unica ad avere un lavoro era la madre I genitori sgobbano. I figli meno. Per gli uomini e le donne arrivati dall'America Latina, l'Italia è una sorta di terra promessa, un posto dove ci sono molti lavori che i nativi non vogliono più fare: dal facchino alla badante. Per i loro figli, cresciuti in un benessere senza prospettive, l'Italia è un posto dove non sono né stranieri né integrati. E dove la prospettiva che li attende è, se ci riusciranno, lo stesso tunnel di sudore dei loro genitori, senza nessuna chance di ascensore sociale. È qui, in questa mancanza di speranze, che attecchiscono il proselitismo dellee il fascino della devianza. Idi seconda generazione sono oggi in Italia un fenomeno drammatico, un milieu dove hanno assunto dimensioni quasi endemiche l'etilismo, la droga e l'abuso sessuale. Alejandro ...

_Carabinieri_ : Noi #Carabinieri tutti ci stringiamo forte accanto ai nostri fratelli della @poliziadistato. Insieme a loro piangia… - Agenzia_Ansa : Fermati i due fratelli che hanno sparato contro i poliziotti davanti alla questura di #Trieste. Due agenti sono mor… - LegaSalvini : ??SPARATORIA #TRIESTE, SECONDO -