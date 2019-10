Dotto | Nainggolan e la sua cresta dovevano finire la loro storia alla Roma

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 6 ottobre 2019) Radjasottratto, e viceversa, è stato uno strappo brutale. Un caso di palese ottusità. L’ennesimo tributodeficienza di un pragmatismo contemporaneo spacciato per illuminato management. Scrive Gianlucasul Corriere dello Sport sul ritorno diall’Olimpico, un ritorno dal sapore amaro per il calciatore e lache si sono persi. Radja è venuto al mondo calciatore per calciare nella. Fatti per amarsi a vita Un rapporto stretto, simbiotico che oramai non esiste più nel calcio o quasi. Sbagliato fare generalizzazioni.è stata una bandiera della, una delle poche società rimaste in cui esiste ancora forte l’attaccamento per la maglia. Ed era ache Radja voleva e doveva restare. Sì, Radja e la suala. Non so nemmeno dire se lo meritasse, sono sicuro di sì, ma non ...