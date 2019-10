Domenica Live | Massimo Lopez si confessa a Barbara D' Urso | Per un momento ho

Massimo Lopez a Domenica Live/ Video hot : "in camerino con Barbara D'Urso le farei.." : Massimo Lopez a Domenica Live: Video e siparietto 'hot' con Barbara D'Urso nel camerino 'che le farei a questa donna...'.

Domenica Live/ Mercedesz Henger - Massimo Lopez e Cecchi Gori da Barbara d'Urso : Quali saranno i personaggi famosi in studio nel nuovo appuntamento con Domenica Live? Barbara d'Urso torna su Canale 5, ecco gli ospiti.

“Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 6 ottobre 2019. Ospiti e temi dei due programmi di Barbara D’Urso. : La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l’1:30 con Live – Non è la D’Urso. Vediamo temi […] L'articolo “Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 6 ottobre 2019. Ospiti e temi dei ...

Domenica 6 ottobre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena : Domenica 6 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Live -Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena Anche la prima Domenica di ottobre si preannuncia ricca di ospiti in tv. I salotti di Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti vedranno protagonisti, come si consueto, ballerini, cantanti, attori, opinionisti […] L'articolo Domenica 6 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che ...

Domenica Live - anticipazioni puntata del 6 ottobre 2019 : tra gli ospiti Massimo Lopez : Domenica 6 ottobre alle 17:20 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata dell'edizione 2019/20 di Domenica Live condotto da Barbara d'Urso. Durante la puntata del venerdì di Pomeriggio Cinque Barbara d'Urso ha potuto snocciolare alcune anticipazioni degli ospiti e dei contenuti che vedremo.A partire dal caso riguardante Eva Henger, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. La madre della ragazza nella scorsa puntata in studio ha denunciato la sua ...

LIVE Equitazione - Finale Nations Cup 2019 in DIRETTA : Italia ottava! Gli azzurri Domenica si giocheranno il pass olimpico! Sfida a tre con Irlanda e Colombia per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.54 domenica, in virtù del piazzamento odierno, l’Italia partirà per prima e si giocherà il pass olimpico con Irlanda e Colombia. 17.51 Nove penalità per Lorenzo De Luca, l’Italia si salva per il rotto della cuffia chiudendo per 0″45 davanti alla ...

Domenica Live Eva Henger contro Lucas Peracchi sta allontanando mia figlia Mercedesz : Eva Henger è stata ospite a “Domenica Live” da Barbara D’Urso e fa chiarezza sul suo rapporto con la figlia Mercedesz, con la quale ci sono delle tensioni da qualche settimana per colpa del suo fidanzato Lucas. La Henger sostiene che il giovane non sia una figura positiva per la figlia e lancia anche pesanti accuse sul suo conto raccontando episodi molto scioccanti. Eva Henger sostiene che la figlia abbia una forma di dipendenda se…suale ...

Domenica Live Rosa Perrotta replica agli haters dopo l’attacco su social : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono stati ospiti insieme al loro bimbo a “Domenica Live”, la Perrotta ha raccontato di come il bimbo sia arrivato in modo quasi improvviso nella loro vita, ribadisce di aver avuto un parto difficile: «Dodo sarebbe dovuto nascere una settimana dopo quella in cui nato, ma dopo la visita di controllo il medico ha notato che stava diminuendo il liquido e per evitare che andasse in sofferenza hanno deciso di ...

Domenica Live - il dramma di Eva Henger : "Mia figlia pestata dal fidanzato - ma lo giustifica" : Barbara D'Urso ha ospitato nel suo salotto di Domenica Live, in onda su Canale 5 Domenica 29 settembre, la showgirl Eva Henger, che in queste settimane ha lanciato appelli disperati alla figlia Mercedesz. La Henger ha infatti ribadito in studio più volte di non riuscire ad avere contatti con la figl

Domenica Live - Eva Henger : “Mia figlia ha una dipendenza da Lucas Peracchi. Lui alza le mani su di lei e la plagia” : Eva Henger, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha mostrato la sua grande preoccupazione per la figlia Mercedesz. Il motivo? Non la vede e non la sente da mesi. La “causa”, secondo Eva, sarebbe il compagno della figlia Lucas Peracchi verso il quale Mercedesz avrebbe una sorta di dipendenza. “Tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che lui aveva alzato le mani e le aveva rotto il telefono, dopo 3 giorni ha detto ...

Domenica Live - Eva Henger : “Mi figlia ha una dipendenza sessuale da Lucas Peracchi. Lui alza le mani su di lei e la plagia” : Eva Henger, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, ha mostrato la sua grande preoccupazione per la figlia Mercedesz. Il motivo? Non la vede e non la sente da mesi. La “causa”, secondo Eva, sarebbe il compagno della figlia Lucas Peracchi verso il quale Mercedesz avrebbe una sorta di dipendenza sessuale. “Tempo fa Mercedesz mi ha chiamato dicendomi che lui aveva alzato le mani e le aveva rotto il telefono, dopo 3 giorni ...

Eva Henger shock a Domenica Live : "Mercedesz psicologicamente plagiata. Lucas ha alzato le mani" : La showgirl lancia un appello nel salotto televisivo di Barbara D'Urso: "Salvate mia figlia da Lucas".

Ascolti TV | Domenica 29 settembre 2019. Imma Tataranni 20.1% - Live – Non è la D’Urso 11.9% - Fazio 8.2%-8.5% - Giletti 5.6% : Imma Tataranni - Vanessa Scalera Su Rai1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.389.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.808.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha interessato 1.907.000 spettatori pari all’8.2% di share, mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.5% con 1.563.000 ...

Domenica Live - Rigau attacca Mara Venier e Barbara D'Urso lo zittisce : scintille in diretta : Nonostante la rivalità televisiva, tra Barbara D'Urso e Mara Venier l'affetto e la stima sono sincere. Tanto che nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live, Carmelita ha parlato della collega di Rai 1, conduttrice di Domenica In. Lo ha fatto durante l'intervista a Javier Rigau, ex marito spagnol