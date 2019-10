Diretta Treviso Pistoia | risultato 63-56 | Streaming video e tv | sprint finale

Diretta/ Treviso Pistoia - risultato 41-33 - Streaming video e tv : intervallo : DIRETTA Treviso Pistoia Streaming video tv: orario e risultato live 41-33, intervallo. I padroni di casa avanti, ma la gara non è ancora del tutto chiusa.

Diretta/ Cremona Treviso - risultato finale 89-87 - : la Vanoli vince in volata! : DIRETTA Cremona Treviso, risultato finale 89-87: vittoria in volata per la Vanoli contro una ottima De' Longhi, Wesley Saunders con 23 punti guida i suoi.

FINISCE QUI! Buona la prima per l'Olimpia Milano che supera 75-53 la De'Longhi Treviso. Grande esordio per il Chacho Rodriguez, miglior marcatore del match con 21 punti. Molto bene anche Riccardo Moraschini con 13 punti. A Treviso non bastano gli 11 punti di Lorenzo Uglietti, unico a chiudere in doppia cifra. 53-75 Tripla di ...

L'italiano sbaglia il libero. 46-61 Uglietti con una splendida penetrazione. Segna e c'è anche il fallo di Roll. 44-61 Tarczewski arriva comodamente al ferro. 44-59 Tripla di Roll che riporta Milano sul +15. 44-56 Uglietti trova un bel piazzato dall'area. FINISCE IL terzo quarto! Milano in controllo a dieci minuti dalla fine della partita. Super prestazione di Sergio ...

36-45 Contropiede in solitaria di Roll che appoggia al vetro. 36-43 Mack penetra al centro dell'area e alza la parabola trovando solo la retina. Timeout Treviso. 36-41 Bell'assist di Mack e appoggio al vetro di Tarczewski. 36-39 Tripla di Nikolic! 33-39 Ottimo scherma di Milano sulla rimessa e Brooks schiaccia in solitaria. 33-37 Primi due punti della partita per Mack. SI ...

FINISCE IL SECONDO QUARTO! C'è grande equilibrio al PalaVerde con l'Olimpia avanti di soli due punti. Dodici punti per un ottimo Rodriguez, mentre per Treviso il migliore è Logan (7) 33-35 Jumper nell'area di Moraschini. 33-33 Pareggia Cooke. Manca un minuto alla fine. 31-33 Appoggio al vetro di Tarczewski. 28-31 Rodriguez con il sottomano e timeout immediato di ...

26-26 Tripla di Micov. Cinque minuti all'intervallo. 26-23 Penetrazione vincente di Cooke. Sono passati oltre tre minuti, con Milano che non ha ancora segnato. 24-23 Due liberi di Chillo. 22-23 Dopo due minuti senza segnare, Uglietti mette la tripla del -1. FINISCE IL PRIMO quarto! Grande inizio di Treviso (8-0), ma Milano è cambiata con l'ingresso di Rodriguez ed è avanti a fine ...

Diretta/ Treviso Olimpia Milano - risultato 0-0 - streaming video e tv : palla a due! : DIRETTA Treviso Olimpia Milano, risultato live 0-0, streaming video e tv: al PalaVerde torna il basket di Serie A1, la partita comincia!

Sbaglia il libero lo spagnolo. 15-10 Super penetrazione del Chacho e canestro con il fallo di Tessitori. 15-8 Dentro anche il libero per Tessitori. 14-8 Tessitori lavora in bene in posto e segna con il fallo di White. Quattro minuti alla fine del quarto. 12-8 Altro assist di Rodriguez e tripla di Cinciarini. 12-5 Schiacciata di Biligha sull'assist di Cinciarini. 12-3 Ancora palla persa ...

20.41: Risuona anche l'Inno d'Italia. 20.39: E' il momento della presentazione delle squadre. 20.35: Tra dieci minuti comincia la partita. 20.31: Una grande classica del basket italiano. Si contano 71 precedenti con un bilancio favorevole a Milano per 37-34. L'ultima gara tra le due squadre è stata giocata nella stagione 2011/2012 e vinse l'Olimpia 84-76 con 23 ...

L'anticipo Pesaro-Bologna – Le sfide di ieri della 1a giornata Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di De'Longhi Treviso-A!X Armani Exchange Milano, sfida valevole per la prima giornata delle Serie A di basket 2019-2020 C'è davvero grande curiosità nel vedere la nuova Olimpia Milano di Ettore Messina. Milano è reduce da un precampionato davvero ottimo, chiuso con dieci ...