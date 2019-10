DIRETTA Roma-Cagliari | risultato finale 1-1 | | pareggio thrilling all' Olimpico

Roma-Cagliari 1-1 La DIRETTA Pari su autorete di Ceppitelli : Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul...

Roma-Cagliari 1-1 - la DIRETTA Pari su autorete di Ceppitelli : Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul...

DIRETTA Roma Cremona - risultato finale 97-94 - / Video - Dyson schianta la Vanoli : Diretta Roma Cremona: risultato finale 97-94, show per la Virtus che torna a vincere in A dopo 4 anni. Dyson-Buford schiantano un super Diener

LIVE Virtus Roma-Cremona basket 97-94 - Serie A in DIRETTA : i capitolini battono sulla sirena la Vanoli e tornano a vincere in A dopo 4 anni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.58 La Virtus Roma batte 97-94 la Vanoli Cremona e vince la prima partita in Serie A dopo 4 anni al termine di una sfida che ha infiammato il Palazzo dello Sport! Il migliore in campo è Dyson, che termina il match con la tripla da centrocampo che lo portano a 25 punti nel match, segnando la vittoria a pochi secondi ...

DIRETTA/ Roma Cremona - risultato 50-49 - - streaming video tv : Virtus - riscossa Buford! : DIRETTA Roma Cremona, super primo tempo di Saunders e Diener, ma è riscossa Virtus con Dyson e Buford. streaming video tv: risultato live 50-49

LIVE Virtus Roma-Cremona basket 69-69 - Serie A in DIRETTA : serie di colpi al Palazzo dello Sport! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO QUARTO 71-72 A rimbalzo Buford: -1 alla fine del terzo quarto. 69-72 2/2 sbagliati da Gazzotti dalla lunetta. 69-72 ANCORA DA TRE RUZZIER! 69-69 2/2 di Jefferson al tiro libero. 67-69 Jefferson da dentro l’area! 65-69 Di Vico sbaglia entrambi i tiri al tiro libero. 65-69 Equilibrio al Palazzo dello Sport: ritmi calati in ottica della sfuriata finale. 65-69 DE VICO!!! TRIPLA DI ...

LIVE Virtus Roma-Cremona basket 50-49 - Serie A in DIRETTA : primo tempo equilibrato al Palazzo dello Sport! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.49 Bel primo tempo al Palazzo dello Sport in cui domina l’equilibrio, con sprazzi di buon gioco da entrambe le parti, in cui si sono contraddistinti soprattutto Kyzlik dopo un ottima secondo quarto e Dyson, per contrastare le folate di Saunders. FINE SECONDO QUARTO 50-49 TRIPLA DI DIENER! 50-46 2/2 dalla lunetta per Kyzlik. 48-46 2/2 di Saunders. 48-44 Kyzlik! 9° punto di ...

LIVE Virtus Roma-Cremona basket 23-26 - Serie A in DIRETTA : equilibrio al Palazzo dello Sport con Saunders protagonista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO QUARTO 23-26 ALTRA TRIPLA DI Saunders! 10° canestro per lui. 23-23 DYSON!!! TRIPLA DELLA Virtus! 20-23 Buford realizza il tiro libero. 19-23 2/2 per Alibegovic: sono 7 i canestri per lui. 17-23 Ancora il #23: Cremona va a sprazzi. 17-21 STOJANOVIC! PENETRA E SCHIACCIA! 17-19 ALIBEGOVIC! La Virtus a -2. 15-19 Ancora Jefferson! Si rifà sotto Roma. 13-19 Primo canestro per Jefferson, ...

LIVE Virtus Roma-Cremona basket 11-11 - Serie A in DIRETTA : equilibrio al Palazzo dello Sport! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-11 Sobin da dentro l’area! Implacabile. 11-9 DYSON! DA TRE! 8-9 Ne approfitta Cremona con Tiby. 8-7 Alibegovic fa 0/2 dalla lunetta. 8-7 SOBIN! Accorcia Cremona. 8-5 BUFORD! TRIPLA PAZZESCA! 5-5 Saunders! Esordisce penetrando in area dopo i 22 punti contro Treviso. 5-3 Da dentro l’area Buford! 3-3 ALIBEGOVIC! Dall’arco anche il #7 di Roma. 0-3 SUBITO TRIPLA DI DRIVER! ...

LIVE Virtus Roma-Cremona basket 0-0 - Serie A in DIRETTA : si parte al Palazzo dello Sport! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 SUBITO TRIPLA DI DRIVER! Cremona avanti. 0-0 Si parte a Roma! Buon match a tutti! Palla a due. INIZIO PRIMO QUARTO 11.57 Le squadre sono in campo, ultimato il riscaldamento, si comincerà con il lunch match di giornata! 11.56 Suona l’inno a Roma! 11.54 Attualmente, la classifica recita: Sassari prima a punteggio pieno, la Vanoli all’ottavo posto mentre Roma mestamente penultima ...

LIVE Virtus Roma-Cremona basket - Serie A in DIRETTA : capitolini per il riscatto - lombardi per la seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Si gioca al Palazzo dello Sport, dove la Virtus Roma torna a disputare un match dopo aver perso all’esordio contro la Virtus Bologna, perdendo nonostante una rimonta da -22. 11.28 Si tratta del match di mezzogiorno, orario introdotto per la prima volta nella massima Serie di pallacanestro. 11.26 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Roma-Cremona, match ...