DIRETTA Fiorentina Udinese | risultato 1-0 | streaming video DAZN | gol di Milenkovic!

Fiorentina-Udinese - dove guardare la DIRETTA della partita su Dazn : Fiorentina-Udinese streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Fiorentina-Udinese, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa sul canale 209 di Sky (per chi ha attivato la promozione Dazn1) e in streaming ...

LIVE Milan-Fiorentina 1-3 - Serie A in DIRETTA : Ribery e Pulgar affondano Giampaolo. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima LIVE! Pagelle: MILAN: Donnarumma 5; Calabria 5.5, Musacchio 4.5, Romagnoli 5, Theo Hernandez 5; Kessiè 5 (Krunic 5), Bennacer 4.5, Calhanoglu 5; Suso 5.5(Castillejo 5), Piatek 4.5(Duarte 5) , Leao 6. FIORENTINA: Dragowski 6; Milenkovic 6, Pezzella 6, Caceres 6.5; Lirola 6, Castrovilli 7.5 (Benassi 6), Badelj 7, Dalbert 6.5; Chiesa 7 ...

Milan-Fiorentina 1-3 DIRETTA : San Siro contesta squadra e società - standing ovation per Ribery : Costituisce un pessimo ricordo l'ultimo precedente di San Siro tra Milan e Fiorentina per i rossoneri: 0-1 con gol di Chiesa, con i viola che ripartono per Firenze con i 3 punti in tasca; nel...

LIVE Milan-Fiorentina 1-3 - Serie A in DIRETTA : prima rete stagionale di Leao : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89′ Esce Ribery ed entra Ghezzal nella Fiorentina. 88′ Giallo anche per Benassi che mette giù Castillejo sulla fascia sinistra. 87′ Giallo per Lirola che viene saltato da Leao e lo mette a terra. 86′ Giallo per Calabria per proteste su una rimessa. 84′ Esce Chiesa per Boateng nella Fiorentina. 82′ Esce Castrovilli per Benassi nella Fiorentina. 81′ ...

Milan-Fiorentina 1-3 DIRETTA : super Ribery - Leao accorcia. San Siro contesta : Costituisce un pessimo ricordo l'ultimo precedente di San Siro tra Milan e Fiorentina per i rossoneri: 0-1 con gol di Chiesa, con i viola che ripartono per Firenze con i 3 punti in tasca; nel...

LIVE Milan-Fiorentina 0-2 - Serie A in DIRETTA : Donnarumma para un rigore a Chiesa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ Continua il possesso palla della Fiorentina, scambi corti alla ricerca dello spazio nelle fasce. 72′ Milan completamente senza reazione, domina la Fiorentina. 70′ paraTO, Chiesa tira al posto di Pulgar e si fa parare il rigore da Donnarumma. 69′ rigore per la Fiorentina, Castrovilli salta Bennacer che lo stende per terra. 67′ Goooooooool, Castrovilliiii, ...

LIVE Milan-Fiorentina 0-2 - Serie A in DIRETTA : Castrovilli firma il raddoppio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Goooooooool, Castrovilliiii, Chiesa dalla destra mette in mezzo con Donnarumma che respinge centralmente e trova Castrovilli pronto per segnare a botta sicura, 2-0. 65′ Fiorentina che ora fa correre a vuoto il Milan con fraseggi bassi e precisi. 63′ Possesso sterile del Milan con un 62%. 62′ Fiorentina completamente padrona del gioco ora a San Siro. 60′ Pulgar ...

LIVE Milan-Fiorentina 0-1 - Serie A in DIRETTA : espulso Musacchio per fallo su Ribery : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ VAR, l’arbitro riguarda l’entrata di Musacchio, entrata con il piede a martello. ROSSO per Musacchio. 52′ Giallo per Musacchio che mette a terra Ribery che aveva puntato il difensore argentino. 50′ fallo duro di Pezzella su Piatek lanciato in contropiede da uno sbaglio di Ribery, giallo per il difensore. 48′ Subito la Fiorentina avanti con Ribery che ...

LIVE Milan-Fiorentina 0-1 - Serie A in DIRETTA : debutta Krunic al posto di Kessie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50′ Fallo duro di Pezzella su Piatek lanciato in contropiede da uno sbaglio di Ribery, giallo per il difensore. 48′ Subito la Fiorentina avanti con Ribery che mette in mezzo dalla destra ma Donnarumma sventa il possibile intervento di Castrovilli. 46′ Fuori Kessia e dentro Krunic per il Milan. Inizia il secondo tempo! 21.35 Milan che esce dal campo nel primo tempo sotto i ...