Dipe | la riconferma di Mario Scino alla programmazione economica e gli imbarazzi dentro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Un fedelissimo di Giancarlo Giorgetti confermato dal governo giallorosso a capo del Dipartimentodi Palazzo Chigi. Un’ipotesi concreta che sta creando fastidio e imbarazzo in alcuni esponenti M5s, pur risultando essere nata negli stessi ambienti pentastellati. Tanto che il premier Giuseppe Conte è costretto, in queste ore, a tenere in considerazione la proposta. Al centro della diatriba è finitoAntonio, capo del, l’organo della presidenza del Consiglio dei ministri che a sua volta controlla altri cinque uffici strategici come il segretariato del Cipe, l’ufficio investimenti strutturali, l’ufficio investimenti immateriali, l’ufficio investimenti per l’ambiente, le imprese e le aree urbane e l’ufficio monitoraggio degli investimenti pubblici. Insomma, la vera cassaforte del Paese, forse la casella tecnica più importante di tutto l’asset ...

