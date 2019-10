Del Piero a Marchisio | ' Bello condividere la strada con la maglia della nostra vita'

Del Piero : 'Juventus nelle condizioni migliori per quello che è il momento della stagione' : La Juventus è l'unica squadra di Serie A che è riuscita a conquistare tre punti in questa seconda giornata di Champions League, la quale è stata invece contraddistinta dalle sconfitte di Inter e Atalanta e dal pareggio esterno del Napoli. In merito alla Juventus, a Sky Sport ha parlato ieri la storica bandiera bianconera, attualmente commentatore televisivo per l'emittente satellitare: si parla di Alex Del Piero, che ci ha tenuto a ...

Lutto nel mondo Della musica : se ne va un grande : “Piero Cesanelli Lasci un grande vuoto” : Se n’è andato un grande della cultura e della musica. Piero Cesanelli, co-fondatore e direttore artistico di Musicultura, è morto a 73 anni. Dopo avere combattuto una grave malattia, si è spento nel pomeriggio di oggi. Da un mese era ricoverato alla Lungodegenza di Treia. Originario di Recanati, aveva contribuito a fondare Musicultura, festival popolare d’autore nato nel 1990. Era sposato con Paola Promisqui, la donna che è stata la sua compagna ...

Totti compie 43 anni - i teneri auguri di Del Piero : «La felicità che abbiamo condiviso è tutto ciò che ti auguro» Video : Totti compie 43 anni, i teneri auguri di Del Piero: «La felicità che abbiamo condiviso è tutto ciò che ti auguro». L'indimenticabile ex capitano della Roma...

Brindisi - Delitto Giampiero Carvone : ci sono 4 arresti per estorsione verso suo padre : C'è ancora massimo riserbo da parte della Polizia di Stato di Brindisi sui quattro arresti eseguiti stamattina all'alba nel comune capoluogo. La Squadra Mobile, durante un'apposita conferenza stampa tenuta stamane in questura, ha informato che gli arrestati rispondono ai nomi di Giuseppe Lonoce, un 37enne, Stefano Coluccello di 22 anni, Aldo Carone e Eupremio Carone, rispettivamente 22 e 21 anni. Tali soggetti sarebbero imparentati tra di loro e ...

CR4-La Repubblica Delle Donne - Piero Chiambretti "scippa" a Barbara D'Urso il famoso opinionista. Chi è : Piero Chiambretti ritorna in onda su Rete 4 il prossimo 30 ottobre con la nuova edizione di CR4-La Repubblica delle Donne. Tra i nuovi ospiti e alcune riconferme, anticipa Alberto Dandolo su Oggi, oltre all'ingresso nel programma di Antonella Elia, ex valletta di Mike Bongiorno, è prevista anche la

Del Piero : 'Ronaldo in Europa è una garanzia - ma non basta' : Oggi la Champions League riapre i battenti e i top club europei sono pronti a darsi battaglia per conquistare la preziosa coppa. Tra i club che puntano alla vittoria finale c'è anche la Juventus che rincorre questo obiettivo dal 1996, ultima stagione in cui ha vinto. In quell'annata tra coloro che hanno alzato al cielo la Coppa c'era il giovane Alessandro Del Piero che oggi da commentatore di Sky Sport ha rilasciato un'intervista a "La Gazzetta ...

Del Piero su Dybala : 'Sono sicuro che Paulo possa essere ancora determinante' : E' stato uno dei giocatori più chiacchierati nel calciomercato estivo: dato per partente, è stato vicinissimo al trasferimento dapprima al Manchester United, poi al Tottenham ed è stato trattato anche dal Paris Saint Germain che, probabilmente, avrebbe investito sull'argentino se fosse partito Neymar. Parliamo ovviamente di Paulo Dybala, che sembrerebbe non essere considerato una prima scelta da Maurizio Sarri: il tecnico toscano, almeno in ...

Juventus - Del Piero non ha dubbi : “prima o poi la Champions arriverà. Dybala? Guai a perdere quel talento” : L’ex giocatore della Juventus ha fatto il punto sull’attuale stagione, soffermandosi sul sogno Champions e su Dybala Il digiuno europeo della Juventus diventa di anno in anno sempre più pesante, sono infatti ben 23 quelli trascorsi dall’ultimo trionfo, un tempo davvero troppo lungo per un club come quello bianconero. AFP/LaPresse Ogni stagione sembra sempre quella giusta, prima del brusco risveglio che ormai ciclicamente ...

Del Piero : “Anti-Juve? Inter davanti al Napoli. Su Ancelotti e la Champions…” : Del Piero: “Anti-Juve? Inter davanti al Napoli”. L’ex attaccante bianconero parla della lotta scudetto e i gironi di Champions League alla Gazzetta dello Sport Del Piero: “Anti-Juve? Inter davanti al Napoli. Su Ancelotti e la Champions…”. «Per la Juve non è stato un cattivo sorteggio. Ma la terza del girone, sulla carta il Leverkusen, è da prendere con grande attenzione. Sarebbe importante arrivare al ...

Piero Pelù e Gianna Fratta sposi : «Ne faremo e vedremo Delle belle - ragazzacci!» : Piero Pelù e Gianna FrattaPiero Pelù e Gianna FrattaPiero Pelù e Gianna FrattaPiero Pelù e Gianna FrattaPiero Pelù e Gianna FrattaPiero Pelù e Gianna FrattaChe i fiori d’arancio fossero nell’aria si era capito lo scorso giugno, quando le pubblicazioni di matrimonio non avevano lasciato dubbi sulle intenzioni di Piero Pelù di compiere il grande passo, e così è stato: il cantante ha detto «sì» a Gianna Fratta, direttrice ...

Padova - fuori programma alla festa Del Cicap : “Siamo stati invasi”. E Piero Angela entra scortato dai soldati Dell’impero : Uno degli eventi clou del Cicap Fest, il Festival della scienza e della curiosità, che si è svolto a Padova dal 13 al 15 settembre, ha visto la partecipazione di Piero Angela. Un’intervento-tributo per ripercorrere le tappe della vita professionale del divulgatore più noto della tv italiana. Tema della festa: lo spazio, con una simpatica concessione alla fantascienza. Tra astronauti, astrofisici, ingegneri spaziali, storici della scienza ...

Piero Pelù si è sposato : sui social le foto Delle nozze con Gianna Fratta : Piero Pelù ha detto sì. Dopo 3 anni d’amore, il cantante e icona del rock italiano ha sposato a Palazzo Vecchio, a Firenze, la sua “Regina di cuori”, ovvero Gianna Fratta, pianista e direttrice d’orchestra riconosciuta a livello internazionale 46enne. Il rocker fiorentino, 57 anni, ha dato il grande annuncio sui social postando una foto delle nozze e una dolce dedica: “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e ...

Piero Pelù e Gianna Fratta si sono sposati : le foto Del matrimonio : Piero Pelù e Gianna Fratta si sono sposati. Il rocker, leader dei Litfiba, e la direttrice d’orchestra sono convolati a giuste nozze nella magnifica cornice di Palazzo Vecchio a Firenze giurandosi amore eterno davanti al sindaco Dario Nardella che ha celebrato l’unione. I due sposi, 46 anni lei da poco compiuti e 57 lui, sono arrivati insieme in piazza della Signoria a bordo di una Alfa Romeo d’epoca. “Benvenuta a Gianna ...

È morto il giornalista Piero Scaramucci - inviato Della RAI e storico direttore di Radio Popolare : È morto a 82 anni Piero Scaramucci, giornalista della RAI negli anni Sessanta e Settanta e direttore di Radio Popolare dal 1992 al 2002: da un mese era ricoverato per un aneurisma. Scaramucci era stato uno dei più seguiti giornalisti