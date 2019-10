Def | le analisi sulla Nota | “Il debito calerà solo se l’inflazione sale Regola Ue non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) “Risulta molto incerto che, allo stato attuale, il rapporto/Pil scenda nel triennio”. Ed è dunque “possibile che la Commissione richieda comunque una piccola revisione dei conti anche in virtù delle fragili previsioni sul recupero dell’evasione“. Buona parte delle coperture deriva da misure “per loro natura aleatorie“. Sugli altri fronti ladi aggiornamento al Def varata dal governo e in procinto di affrontare il voto delle Camere appare “prudente”: prende atto della debolezza del quadro macroeconomico internazionale e coglie la “buona opportunità” rappresentata dalla riduzione della spesa per interessi evitando di provocare i mercati. Lo schema che ne deriva “comporta la rinuncia ad adottare misure “a effetto”, finalizzate a ritorno elettorale certo e effetti economici incerti, elemento che qualifica non ...

