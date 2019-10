Dazi americani | allarme del settore caseario siciliano

Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 6 ottobre 2019) L'introduzione deisui formaggi non può non allarmare anche illattierodel Diprosilac

welikeduel : Nel mirino dei dazi americani ci sono i prodotti italiani agroalimentari ma non le armi. I consigli del gggenio… - agorarai : 'Trump sta facendo l'interesse degli americani, cosa che non mi sembra che l'Italia stia facendo. La protezione del… - TeresaBellanova : I dazi minacciati da @realDonaldTrump vanno scongiurati. Ho scritto a @GiuseppeConteIT e a @luigidimaio per chieder… -