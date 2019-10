Da dove hanno iniziato i brand più famosi del mondo?

Emma Marrone - le prime foto dopo l’intervento. dove l’hanno vista - tutta sorridente : Qualche tempo fa Emma Marrone ha fatto sapere ai fan di Doversi fermare per curarsi. La cantante diventata famosa per aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi non ha specificato cosa Dovesse curare ma tutti hanno pensato a un tumore, tumore che Emma aveva già avuto all’età di 25 anni. “Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. ...

Ue - Carola Rackete al Parlamento europeo : “dove eravate quando ho chiesto aiuto? Governi hanno alzato muri - nella culla dei diritti umani” : Dopo l’episodio della Seawatch3 “ho ottenuto attenzione dalle istituzioni, ma dove eravate quando abbiamo chiesto aiuto?” Lo ha dichiarato Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3 all’audizione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (Libe) del Parlamento europeo. ” È stato una vergogna notare questo atteggiamento dall’Europa, la culla dei diritti umani. Nonostante il ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : l’Italia e il suo quintetto. Da dove vengono le azzurre - quanti anni hanno e dove si allenano? : L’Italia affronterà i Mondiali 2019 di Ginnastica artistica con un quintetto giovane e interamente del Nord, quattro 16enni e una 19enne nate tra Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. La formazione femminile, impegnata nella rassegna iridata che andrà in scena a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, scenderà in pedana per andare a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e per togliersi diverse soddisfazioni vista ...

CAOS MIGRANTI/ dove hanno sbagliato - con l'Ue - gli ultimi 4 governi : Anche il governo M5s-Pd sta sbagliando nel voler chiedere all'Europa interventi che le istituzioni europee non possono assolutamente fare

Hanno un pitone in casa dove c’è anche la loro bambina di due anni - cosa accade alla piccola è indescrivibile : Una coppia, in Florida Usa, Jaren Hare e il compagno Charles Darnell aveva un pitone albino in casa. Il pitone era tenuto in una teca coperta solo da un tessuto. Un giorno il pitone affamato perché denutrito con un sottopeso di almeno 7 kg è uscito dalla teca e ha strangolato la bambina e poi ha iniziato a divorarla. I genitori se ne sono accorti e con una mannaia Hanno provato ad ammazzare il pitone ma la bambina era ormai già morta ...

Fabio Volo : “Ragazzini di 13 anni mi hanno augurato la morte per le frasi su Ariana Grande. dove sono i loro genitori?” : Dopo le polemiche suscitate lunedì dalle sue parole sulla cantante Ariana Grande, Fabio Volo è tornato sulla questione nel corso della puntata odierna de “Il Volo del Mattino“, dicendosi “scioccato da tanta aggressività” e rivelando quindi di aver ricevuto minacce di morte nelle ultime ore proprio per le sue frasi. “Per aver detto che mi sembra strano che sia tutto ok che una persona che parla ai giovani usi dei ...

Emanuela Foliero dice addio a Mediaset e passa a Detto Fatto : “Quando mi hanno proposto il GF Vip ho capito che dovevo andarmene” : Dopo quasi trent’anni, Emanuela Folliero ha deciso di dire addio a Mediaset. Dopo la fine dell’esperienza come annunciatrice, lo storico volto di Rai 4 ha deciso di passare in Rai, dove condurrà una striscia quotidiana a Detto Fatto, il programma di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. A rivelarlo è stata lei stessa in un’intervista al settimanale Oggi, nella quale si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del ...

Emanuela Folliero dice addio a Mediaset e approda a Detto Fatto : «Mi tenevano in panchina. Quando mi hanno proposto il GF Vip ho capito che dovevo andarmene» : Emanuela Folliero Dopo quasi trent’anni, per Emanuela Folliero è tempo di cambiare aria. Lo storico volto di Rete 4 – dopo la fine dell’esperienza come annunciatrice tv – sbarcherà ufficialmente in Rai. A svelarlo è la diretta interessata in un’intervista al settimanale Oggi, dove la Folliero decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Mediaset, rea ultimamente di averla poco valorizzata, a ...

“Ma quella è Camilla”. Ecco dove l’hanno beccata (senza Carlo). E la ‘strana voce’ corre veloce : Camilla Parker Bowles al centro del gossip. La moglie di Carlo d’Inghilterra è stata pizzicata al largo delle coste della Sardegna. Camilla Parker Bowles è stata sorpresa da “Chi”, in edicola domani, a bordo del lussuosissimo yacht Leander G, molto amato dai reali inglesi, ai quali il precedente proprietario, sir Frederick Gosling concedeva il noleggio gratuito dopo che i Windsor avevano rinunciato allo yacht reale Britannia. Le vacanza sono ...

Occhiali smart : Apple potrebbe farcela dove i Google Glass hanno fallito : (Concept: iDropNews) Occhiali per la realtà aumentata: è arrivato il momento di Apple. L’azienda guidata da Tim Cook (forse) ci prova, dopo anni di corteggiamento delle tecnologie per la mixed reality, sia realtà aumentata che virtuale. Soprattutto la prima, sviluppata per iOS e utilizzabile in varie applicazioni di relativo successo su iPhone e iPad. La telecamera inquadra una scena e la realtà diviene “aumentata” grazie al ...

Emanuele Fiano e Pietro Grasso - l'incubo del toto-ministri di Pd e M5s : dove hanno il coraggio di piazzarli : Oggi il governo Pd-M5s sembra un po' più lontano, e con rinnovato vigore si torna a parlare, clamorosamente, di un ritorno di fiamma tra grillini e leghisti. Ma le trattative proseguono, e prima dei programmi come sempre vengono le poltrone. Sul premier avrà l'ultima parola Sergio Mattarella, sui mi

Emma Marrone attrice : “Ho girato dove mi hanno ricoverata per il tumore” : Emma Marrone svela un retroscena sul film I Migliori Anni di Muccino In una lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Emma Marrone ha parlato del film ‘I Migliori Anni’ di Gabriele Muccino, che la vede per la prima volta vestire i panni di attrice. La pellicola, che uscirà nelle sale cinematografiche il 13 febbraio 2020, è la storia di un’amicizia che lega quattro adulti sin dai tempi ...