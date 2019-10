Crozza-Briatore presenta il movimento del Fare | “Così rilanciamo il turismo” E spiega le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove –, founder del “del”, sì ma delcosa?: “Il mio drimtim produce soprattutto idee del! Ogni regione può decidere in autonomia quale stagione gli conviene di più per la sua economia. Prendi la Sardegna, a cosa serve l’inverno? è solo un danno, va abolito! Se tu la Val D’Aosta a febbraio la copri col Domopak rimane al fresco… e l’inverno ci dura fino a luglio. Anche l’Etna… non è che può eruttare quando vuole lui. Un drimtim di una regione dell’Etna lo fa eruttare quando c’è il ponte festivo” Live streaming, episodi completi e clip extra suDplay.com L'articoloildel: “Cosìil turismo”. Ele idee (bislacche) del suo “drimtim” proviene ...

