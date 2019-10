Cosenza | incidente mortale nella notte | morti 4 ragazzi e 2 feriti

Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale a Saporito ( Cosenza ) : Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale in provincia di Cosenza. L’ incidente è avvenuto tra due auto sulla strada statale 107 vicino a Saporito , nel comune di Rende, poco dopo la mezzanotte. Repubblica

Incidente sulla statale 18 a Cosenza - scontro tra 3 auto : almeno 2 feriti e traffico in tilt : Incidente oggi sulla strada statale 18 Tirrenia Inferiore nei pressi di Acquappesa, in provincia di Cosenza: tre auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento e almeno 2 persone sono rimaste ferite. È intervenuto un mezzo di elisoccorso per trasferirli nei vicini ospedali. Disagi alla circolazione, con il tratto interessato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.Continua a leggere