Coreografia Inter-Juventus | spettacolo a San Siro FOTO

Corsera : Inter-Lazio - in curva Nord Coreografia per Diabolik e insulti ai napoletani : Il Napoli perde al San Paolo contro il Cagliari beffato da un gol di Castro sull’unica azione portata avanti dai sardi nell’arco dei 90 minuti, regalando ai napoletani una serata triste. Ma la pagina più triste di questo mercoledì sera non si scrive al San Paolo bensì a San Siro, dove, come scrive il Corriere della Sera, durante la partita tra Inter e Lazio è andato in scena il solito copione ultras. I cori e lo striscione della ...

Milan-Inter - la fantastica Coreografia dei rossoneri [FOTO] : E’ appena iniziato il derby della Madonnina, la tradizionale e storica sfida tra le due squadre di Milano, Inter e Milan. San Siro stracolmo e ribollente di passione e, nella speranza che lo spettacolo sia innanzitutto in campo, sono gli spalti ad offrire un fantastico colpo d’occhio. La coreografia dei supporter rossoneri, infatti, è mozzafiato. Ecco di seguito la foto. AVANTI MILAN, AL DIAVOLO LA FEDE #milaninter ...

Inter-Lecce : polemiche per la Coreografia della curva dedicata a Diabolik - l'ultrà laziale ucciso in un agguato : Nella partita di esordio del campionato la curva nerazzurra ha realizzato una coreografia per Fabrizio Piscitelli. E sui social i tifosi protestano: "Vergogna, non nel mio nome"