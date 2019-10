Conte | Juve ha mostrato artiglieria pesante

Inter-Juventus - Conte sincero dopo il Derby d’Italia : “orgoglioso dei ragazzi! La Juve è di un’altra categoria” : Antonio Conte orgoglioso dei suoi uomini nonostante la sconfitta dell’Inter contro la Juventus: le parole del tecnico nerazzurro dopo il Derby d’Italia Serata amara per l’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri hanno incassato oggi la prima sconfitta stagionale in Serie A, dopo sei vittorie consecutive, contro la Juventus di Maurizio Sarri, nel Derby d’Italia. “Era una partita importante. Abbiamo perso, mi ...

Inter - la realtà di Conte : “La Juventus è di un’altra categoria” : “Era una partita importante. Abbiamo perso, mi dispiace. Complimenti a loro. Non ci dobbiamo paragonare alla Juventus, che è di un’altra categoria. Noi dobbiamo ridurre il gap che è importante”. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte parla così a Sky Sport dopo la sconfitta Interna dei suoi. “Abbiamo pagato l’infortunio di Sensi e nel momento in cui è uscito abbiamo perso il filo del discorso. Non ...

Probabili formazioni 7^ giornata - Inter-Juve : Conte ritrova Lukaku - Sarri punta su Bernardeschi e Dybala! : Probabili formazioni 7 giornata- 7^ giornata di Serie A pronta ade entrare nel vivo. Come noto, Brescia-Sassuolo è stata rinviata a causa della scomparsa del presidente Squinzi. Si partirà con SPAL-Parma, poi domenica sera, super appuntamento con la sfida tra Inter e Juventus. Nerazzurri chiamati alla prova del nove e a caccia della 7^ vittoria […] L'articolo Probabili formazioni 7^ giornata, Inter-Juve: Conte ritrova Lukaku, Sarri punta ...

Dybala-Higuain - Inter ko! Alla Juventus il Derby d’Italia dei record : Conte sconfitto alla prima da ex : Dybala ed Higuain decisivi per la Juventus: i nerazzurri si prendono il Derby d’Italia e la vetta della classifica di Serie A Spettacolo unico questa sera al Meazza: la sfida tra Inter e Juventus ha rispettato tutte le aspettative. Il Derby d’Italia dei record, con 6.6 milioni di incasso, il più alto della storia della Serie A, ha incoronato regina la Juventus di Sarri. Dopo 94 minuti di gioco sono stati infatti i bianconeri a ...

Inter-Juventus 1-2 : Higuain firma il sorpasso. I bianconeri mandano ko l’ex Conte per la prima volta e tornano primi in classifica : Vittoria e sorpasso. Gonzalo Higuain firma il gol del 2-1 contro l’Inter che vale il primo ko in campionato per Antonio Conte e il Contestuale primato in classifica dei bianconeri. L’ex attaccante di Napoli e Milan, entrato pochi minuti prima, batte Handanovic a chiusura di un’azione ricamata dalla Juventus. I bianconeri battono così l’Inter, orgogliosa fino agli ultimi minuti e capace di giocare – almeno nel primo ...

Inter-Juventus - terribile accoglienza per Conte allo stadio : il tecnico nerazzurro ‘risponde’ con un gesto da applausi : Antonio Conte non si preoccupa di fischi ed insulti al suo ingresso allo stadio prima di Inter-Juventus: il gesto del tecnico nerazzurro E’ iniziata da quasi 25 minuti la sfida tra Inter e Juventus e sin dai primi minuti ha regalato emozioni fortissime, con le reti di Dybala e Lautaro Martinez. A pochi minuti dal fischio d’inizio, però i tifosi juventini sono stati protagonisti di un brutto gesto nei confronti dell’ex ...

Inter-Juve - striscione contro Conte : “Sei senza dignità questa è la verità” : Era chiaro che non sarebbe stato un derby qualunque quello di stasera, tra Inter e Juve. Non con Antonio Conte in panchina. Il grande ex, considerato dai tifosi juventini un traditore. E infatti, all’esterno di San Siro, il tecnico nerazzurro è stato accolto con uno striscione eloquentemente polemico affisso da alcuni tifosi bianconeri. “Da Lecce a Bari, da Torino a Milano, sei senza dignità questa è la verità. Antonio Conte uomo di ...

Juventus - Paratici : “Conte è un grande professionista - godiamoci lo spettacolo del match” : “Conosco molto bene Conte, è’ un grande professionista e un grande allenatore, ma questa è sempre una partita impegnativa e dura al di là di chi c’è in panchina. Sarà sicuramente una grande partita, godiamoci lo spettacolo”. Sono le parole, a Sky Sport, del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici prima del derby d’Italia. “Dybala è il numero 10 della Juventus, è’ un grande giocatore e per ...

Inter-Juventus live dalle 20.45 : Conte ritrova Lukaku - fuori Higuain : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Inter-Juventus : nessuna dichiarazione di Agnelli su Conte - Sarri lancia Higuain : In questi giorni, si è scatenato un forte dibattito a proposito della stella che Antonio Conte ha all'Allianz Stadium. Alcuni sostenitori della Juventus vorrebbero che venisse rimossa la stella che porta il nome dell'attuale tecnico dell'Inter. Questo ha scatenato l'ira di Conte, che ne ha parlato anche in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro ha anche risposto ad una presunta dichiarazione di Andrea Agnelli sul tema della stella dell'ex ...

Juventus - Agnelli ha deciso di lasciare la stella di Conte all'Allianz Stadium : La settimana in avvicinamento ad Inter-Juventus è stata ricca di spunti da molti punti di vista: si è parlato di calcio giocato e di come le due squadre arrivino al big match, si è fatto poi riferimento alla Champions League, alla sconfitta immeritata degli uomini di Conte e alla vittoria netta della Juventus contro il Bayer Leverkusen, ma l'argomento principale è stato la 'stella' all'Allianz Stadium. Infatti è partita una petizione da parte di ...

Christillin : “Conte sarebbe tornato alla Juve ma c’era il veto della famiglia Agnelli” : Christillin, non una qualsiasi. Il Corriere Torino intervista Evelina Christillin, presidente della Fondazione Museo Egizio di Torino e membro aggiunto Uefa nel Consiglio della Fifa dal 2016. Da sempre di casa dagli Agnelli. L’argomento è Antonio Conte. Con un passaggio sul perché l’allenatore non è tornato alla Juve ma ha scelto l’Inter. Il tecnico nerazzurro, storico simbolo ed ex della Juve che stasera sarà sulla panchina ...

