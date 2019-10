Classifica Moto3 | Mondiale 2019 | la graduatoria dopo il GP di Thailandia Lorenzo Dalla

Classifica Mondiale Moto3 : Dalla Porta in testa dopo il GP Aragon - +2 su Canet. Arbolino a -30 : Lorenzo Dalla Porta si conferma in testa al Mondiale Moto3 dopo il GP Aragon ma ora il centauro italiano ha soltanto due punti di vantaggio su Aron Canet quando mancano cinque gare al termine della stagione, terzo posto per Tony Arbolino che si trova a 30 lunghezze dal connazionale. Di seguito la Classifica del Mondiale Moto3 al termine del GP Aragon. Classifica Mondiale Moto3 2019 (dopo GP Aragon, top ten) 1. Lorenzo Dalla Porta 184 2. ...

Moto3 - Risultato FP3 GP Aragon 2019 : Lopez il migliore su pista umida - Migno svetta nella Classifica combinata : E’ andata in archivio la terza sessione di prove libere della Moto3 del GP d’Aragon, quattordicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato spagnolo, caratterizzato da condizioni di umido, è stato lo spagnolo Alonso Lopez il migliore con il crono di 2’09″757 in sella alla Honda dell’Estrella Galicia 0,0. Alle sue spalle troviamo l’italiano Tony Arbolino sulla Honda del VNE Snipers a 0″132 e la ...

Classifica Moto3 - Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP di San Marino. Lorenzo Dalla Porta allunga su Aron Canet : La Classifica del Mondiale Moto3 2019 dopo l’odierno GP di San Marino vede allungare in testa l’italiano Lorenzo Dalla Porta, che approfitta del ritiro per problemi tecnici dell’iberico Aron Canet per guadagnare qualche punto e Portarsi a +22. Si avvicina l’altro azzurro Tony Arbolino, terzo a quota 149, a -8 da Canet, che resta secondo, mentre c’è la caduta con sospetta frattura della clavicola per Niccolò ...

Moto3 - Classifica Mondiale 2019 dopo il GP di Gran Bretagna : Dalla Porta allunga in testa - +14 su Canet e +38 su Arbolino : Lorenzo Dalla Porta ha allungato in testa alla Classifica generale del Mondiale Moto3 2019 al termine del GP di Gran Bretagna che si è corso a Silverstone. Il centauro del Team Leopard, grazie al terzo posto ottenuto nella 12esima tappa del campionato, vanta ora 14 punti di vantaggio su Aron Canet che è caduto e si è dovuto accontentare della tredicesima tappa ma è in corsa anche Tony Arbolino che si trova a 38 punti da 22enne toscano. Di ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2019 : Dalla Porta e Canet si marcano stretti - Arbolino prova a ridurre il buco in Classifica : Il Motomondiale si avvicina al GP della Gran Bretagna 2019, dodicesimo appuntamento stagionale, che vedrà i migliori giovani piloti arrembanti della Moto3 tornare a battagliare sul circuito di Silverstone; la scorsa stagione un forte maltempo si abbattè sul tracciato inglese durante il weekend di gare, la pioggia non permise di correre in sicurezza e costrinse la direzione di gara a prendere la drastica decisione di annullare ...

Classifica Mondiale Moto3 2019 : la graduatoria generale dopo il GP Austria. Dalla Porta in testa - +1 su Canet : Lorenzo Dalla Porta si è riPortato al comando della Classifica del Mondiale Moto3, il centauro italiano ha concluso al sesto posto il GP d’Austria e ha così sorpassato lo spagnolo Aron Canet che si è dovuto accontentare della decima piazza. L’alfiere della Leopard Racing precede di una lunghezza il centauro iberico e i due atleti si contenderanno il titolo iridato negli ultimi otto appuntamenti della stagione. Di seguito la ...