Classifica Moto2 | Mondiale 2019 | la graduatoria dopo il GP di Thailandia Marquez

(Di domenica 6 ottobre 2019) Luca Marini vince il Gran Premio didellae conquista 25 punti davvero importanti per il morale e per il prosieguo della sua annata. In vetta allagenerale rimane Alexcon 224 punti, 40 di vantaggio sul connazionale Augusto Fernandez che, oggi, precedendolo in quarta posizione, è stato in grado di mantenere aperto il campionato. Terza posizione sul podio e anche inper Brad Binder che si porta a -44 punti, con Thomas Luthi a -46 che appare ormai in crollo. Di seguito ladelGENERALEMOTO 2 20109 1 AlexSPA 224 punti 2 Augusto Fernandez SPA 184 punti 3 Brad Binder SAF 180 punti 4 Thomas Luthi SVI 178 punti 5 Jorge Navarro SPA 175 punti 6 Luca Marini ITA 151 punti 7 Lorenzo Baldassarri ITA 138 punti 8 Marcel Schrotter GER 118 punti 9 Fabio Di Giannantonio ITA 94 punti 10 Enea ...

