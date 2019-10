Cinema - Dieci Porsche del grande schermo FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di domenica 6 ottobre 2019) Leggende su strada e in pista, ma anche a Hollywood. Dal prossimo 23 gennaio verrà proiettata nelle sale italiane la pellicola Bad Boys for life con Will Smith e Martin Lawrence, che vedrà come protagonista la nuova911 (992) in un elegante Blu Genziana metallizzato: lo apprendiamo dal suo trailer ufficiale, peraltro condiviso dai canali social della Casa di Zuffenhausen. Stelle del. La nuova 911, del resto, è stata svelata al mondo proprio a Los Angeles, la capitale del. Non solo: una 964 aveva già fatto bella mostra di sé nel primo capitolo della saga Bad Boys (1995), così come in altre pellicole del. Ma la nove-undici non è un caso isolato: altresono protagoniste di celebri produzionitografiche, persino danimazione. Ne parliamo meglio nella nostra galleria di immagini, dove abbiamo raccoltocon un ruolo di primo piano ...

