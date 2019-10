Ciclismo – Sonny Colbrelli si aggiudica il Gp Bruno Beghelli | il ciclista della

Ciclismo - GP Beghelli 2019 : Sonny Colbrelli serve il bis battendo Alejandro Valverde in volata : Sonny Colbrelli ha conquistato la 23esima edizione del GP Beghelli cogliendo il suo secondo successo in questa corsa, quattro anni dopo il primo. Il velocista bresciano ha vinto portando via un gruppetto sulla discesa dello strappo dello Zappolino e regolando, poi, gli altri attaccanti in volata. Secondo posto per Alejandro Valverde e terzo per l’australiano Jack Haig. La corsa è stata inizialmente contraddistinta da un tentativo di tre ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Sonny Colbrelli - la seconda punta dell’Italia. Condizione non esaltante - ma con la pioggia potrebbe esaltarsi : Ai Mondiali 2019 di Ciclismo Sonny Colbrelli sarà la seconda punta dell’Italia nella prova in linea Elite maschile. Infatti il ct Davide Cassani ha scelto come capitano Matteo Trentin, che è l’azzurro con maggiori chance di lottare per una medaglia, ma ha sottolineato più volte come la squadra sia pronta a supportare al meglio anche Colbrelli nel caso in cui lo svolgimento tattico della corsa dovesse cambiare rispetto ai piani iniziali. Il ...