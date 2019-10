Chiude a Torino il “bordello” delle bambole hot | calo delle prenotazioni

Torino - lo stabilimento New Holland Chiuderà per diventare polo logistico : previsti 120 esuberi : Lo stabilimento New Holland di San Mauro Torinese cesserà di produrre macchine agricole il prossimo anno e verrà trasformato entro la primavera del 2021, a fronte di un investimento di 20 milioni di euro, in polo logistico: 120 persone rischiano di perdere il lavoro sulle 370 attualmente impiegate.Continua a leggere

Diretta Serie A : la quinta di campionato si Chiude con Torino - Milan chi vince è terzo : Giornata importante per i colori rossoneri dato che la dirigenza del Milan, assieme a quella dei cugini nerazzurri ha presentato i due progetti per lo stadio che andrà in sostituzione di San Siro. Questa sera però si torna a parlare di calcio giocato e alle ore 21 l'arbitro Guida fischierà l'inizio di Torino - Milan. Entrambe le squadre attualmente a 6 punti in classifica ed entrambe reduci da una sconfitta: i padroni di casa hanno perso contro ...

Diretta Serie A : la quinta di campionato si Chiude con Torino - Milan : chi vince è terzo : Giornata importante per i colori rossoneri dato che la dirigenza del Milan, assieme a quella dei cugini nerazzurri ha presentato i due progetti per lo stadio che andrà in sostituzione di San Siro. Questa sera però si torna a parlare di calcio giocato e alle ore 21 l'arbitro Guida fischierà l'inizio di Torino - Milan. Entrambe le squadre attualmente a 6 punti in classifica ed entrambe reduci da una sconfitta: i padroni di casa hanno perso contro ...

Serie A - Torino-Milan Chiude la 5a giornata : dove vedere la gara : dove vedere Torino-Milan Tv streaming. La quinta giornata di Serie A si chiude con una sfida che è già fondamentale per entrambe: allo Stadio Grande Torino i granata ospitano il Milan, entrambe protagoniste di un momento non del tutto positivo. L’eliminazione dai preliminari di Europa League si sta facendo sentire per la formazione di Mazzarri, […] L'articolo Serie A, Torino-Milan chiude la 5a giornata: dove vedere la gara è stato ...

CorSera : Wolverhampton Chiude tutti i bar (tranne quattro) ai tifosi del Torino : Nei bar di Wolverhampton si servono solo i tifosi dei Wolves. I tifosi granata no. Sono confinati in solo quattro bar della città che accettano di accoglierli. Lo scrive oggi il Corriere Torino, che raccoglie la denuncia di Luca Asvisio, presidente dell’ordine dei commercialisti di Torino e presidente della Fondazione Filadelfia. Asvisio è partito con figlio e amici per assistere alla partita di stasera e si è visto mettere alla porta dai ...