Fonte : optimaitalia

(Di domenica 6 ottobre 2019) Come è possibile ottenere ilTIM per laa 28dichiarata pratica commerciale scorretta degli operatori? Possibile rivolgersi al solo 187 per ottenere la restituzione del maltolto come indicato dallo stesso vettore? Le cose non sono così semplici come preventivato in un primo momento e c'è in realtà un bel po' di confusione sulla procedura corretta da utilizzare. IlTIM per laa 28 giorno è stato oggetto di un'indagine da parte degli esperti del sito IlSalvagente. Proprio questi ultimi hanno messo in atto una verifica per capire se realmente chiamando il 187 fosse posibile ottenere ilTIM pera 28. Ebbene, dopo una serie di tentativi reiterati presso il numero di assistenza, è possibile affermare che non è affatto possibile ricevere alcun indennizzo presentando richiesta solo al telefono. L'aspetto più ...

OptiMagazine : Che pasticcio il rimborso #TIM per fatturazione a 28 giorni, 187 rimanda ad AGCOM - OrlandinaB : @POPOLOdiTWlTTER Perche' non lo sapevamo? Tutti magari in buona fede pensavano di far meglio di Salvini senza capir… - AntonioNardone6 : RT @FTedeschini: #Manovra2020 : se fosse vero che contiene, fra le pieghe, un’ulteriore clausola di salvaguardia del #deficit per 7 miliard… -