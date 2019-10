Caterina Balivo | fuga romantica di ottobre a Formentera

Vieni da Me - Susanna Messaggio rivela : “Mia figlia Alice è morta a pochi mesi di vita”. Caterina Balivo si commuove : Susanna Messaggio è stata ospite di Vieni da Me e a Caterina Balivo ha rivelato il dramma che ha vissuto in segreto, la morte della sua primogenita. “La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio – ha raccontato – . Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata ...

Vieni da me - la confessione ‘hot’ imbarazza Caterina Balivo : “Ero così cicciotto che non si vedeva…” : Caterina Balivo ha raccolto le confessioni di diversi volti noti del mondo dello spettacolo nel suo ‘Vieni da me’. La bella conduttrice ha ospitato nel suo salotto televisivo Simone Di Pasquale, uno degli insegnanti storici di Ballando con le Stelle, che ha raccontato dell’infanzia e degli esordi, lasciandosi andare anche a un aneddoto “piccante”. Il ballerino è arrivato nello studio di Rai1 direttamente da Formentera. “Ero a Formentera dove mi ...

Magalli a Vieni da me : «Lavorare 8 anni con una persona con cui non sei in sintonia non è facile». Caterina Balivo reagisce così : Giancarlo Magalli a Vieni da me: «Lavorare 8 anni con una persona con cui non sei in sintonia non è facile». Caterina Balivo reagisce così. Oggi pomeriggio, il conduttore dei Fatti Vostri è stato ospite del salotto di Rai1. Giancarlo Magalli ha parlato della sua carriera e dei suoi esordi in tv. Poi è arrivato il tema Adriana Volpe. Caterina Balivo legge un post di Magalli in cui dice che nella sua carriera ha lavorato con tante donne e solo ...

”Ho perso mia figlia Alice”. Susanna Messaggio - il dramma segreto a ‘Vieni da me’. Caterina Balivo in lacrime : Famosissima negli anni 80. Periodo d’oro della carriera di Susanna Messaggio, valletta prima di Enzo Tortora a Portobello e poi di Mike Bongiorno in vari programmi tv. Da Telemike a Superflash a Bis, un successo che l’aveva poi portata a vestire il ruolo di annunciatrice di Canale 5 per poi raggiungere la guida di Melaverde. Nel suo curriculum aggiunge due importanti conduzioni nel 1985 e nel 1988 con il Festivalbar al fianco di Claudio ...

Caterina Balivo - Giancarlo Magalli si sfoga a Vieni da Me : Caterina Balivo invita Giancarlo Magalli che lava i panni sporchi nella lavatrice di Vieni da Me. Il presentatore de I Fatti Vostri si racconta con la solita spontaneità, senza remore e non sono mancati momenti di imbarazzo con battute a doppio senso. Magalli non ha perso occasione di sfogarsi e di togliersi l’ennesimo sassolino dalla scarpa contro Adriana Volpe. Ma procediamo con ordine. La Balivo dirige la conversazione sugli esordi del ...

Caterina Balivo - Cecilia Rodriguez infiamma Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me la coppia del momento, Cecilia Rodriguez, sorellina di Belen, e Ignazio Moser. Lo studio si accende, anche perché non sono mancate gaffe divertenti e momenti imbarazzanti, tra confusioni della conduttrice ed ingenuità degli ospiti. Cecilia si presenta in jumpsuit rosa cipria che mette in evidenza le gambe statuarie. L’intervista inizia e c’è subito l’inciampo. La prima domanda imbarazzante ...

Vieni da Me - Caterina Balivo sta per piangere. Gessica Notaro la ferma : "Perché non devi farlo" : Gessica Notaro, ospite nel salotto di Vieni da Me in onda su Rai 1, si è raccontata senza censure, portando addirittura la padrona di casa, Caterina Balivo, a trattenere a stento le lacrime. Conclusasi la clip che ha riassunto la tragica vicenda del 2017, quando cioè l'ex fidanzato della Notaro le h

Chi è Ginevra - la figlia di Francesco Nuti che ha commosso Caterina Balivo : Ginevra è la figlia di Francesco Nuti e l’ospite che ha commosso Caterina Balivo a Vieni da Me. Bellissima e dolce, Ginevra da anni si prende cura del regista ed è diventata anche il suo tutore legale. Era il 2006 quando Nuti venne ricoverato in ospedale in seguito a un grave incidente domestico. L’attore toscano rimase in coma per un lungo periodo e in seguito riportò molti danni a causa di un ematoma cranico. Nel 2016 subì un nuovo ...