Castagne | ideali per preparare dolci e per il benessere autunnale

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 6 ottobre 2019) Lehanno molte proprietà per la salute e ile sono una fonte inesauribile di carboidrati complessi che forniscono energia al nostro corpo e sono ricchi di fibre, vitamine, sali minerali e proteine. Questo frutto tipico delle zone montane è molto apprezzato in quanto aiuta a mantenere il. Il dolce a base di castange più diffuso in Piemonte e in Francia, è il Molteblanc, preparato conbollite. I benefici per la salute e ilLefavoriscono ildell'organismo, anche se sono più caloriche di altri frutti, hanno una composizione nutrizionale costituita da vitamine, specialmente del gruppo b, sali minerali come ferro, magnesio e fosforo, fibre, carboidrati complessi e proteine. I principali benefici dell'organismo ottenuti dal consumo di, sono stati pubblicati on line dal quotidiano ''il Giornale''. Il primo ...