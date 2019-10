Carcere per gli evasori | Confalonieri | “Sono d’accordissimo” Ma sui guai di Berlusconi

Venezuela - 80 prigionieri torturati in Carcere : percosse e un combattimento di galli sui loro corpi nudi : Il filmato in arrivo dal carcere di Anaco, in Venezuela, sono agghiaccianti. L’episodio risale allo scorso venerdì 27 settembre e sono state diffuse nei giorni seguenti, prima sui media sudamericani, poi in tutto il mondo. Un’ottantina di detenuti sono stati fatti sdraiare nudi nel cortile del carcere. Mentre giacevano a faccia in giù le guardie li hanno usati come arena umana per un combattimento di galli. Tutto filmato da una ...

Diritto all’aborto : migliaia di donne per le strade dell’America Latina - dove interrompere una gravidanza può costare il Carcere : Una marea verde ha invaso le strade dell’America Latina e non solo: migliaia di donne, vestite di nero e con gli ormai celebri foulard verdi, hanno marciato lo scorso fine settimana per chiedere un aborto legale, gratuito e sicuro. Convocata dall’Argentina, la Giornata di azione globale per l’accesso all’aborto legale (istituita nel 1990 dalle organizzazioni femministe latinoamericane) ha visto la partecipazione in piazza ...

Is Arenas - chiesti 4 anni e mezzo di Carcere per Cellino : Una condanna a 4 anni e mezzo di carcere. E’ questa la richiesta fatta dai pm Enrico Lussu e Gaetano Porcu per l’ex presidente del Cagliari, e ora del Brescia, Massimo Cellino, sotto processo per i presunti illeciti legati alla costruzione dello stadio di “Is Arenas”, a Quartu Sant’Elena. Come riporta l’ANSA, la condanna è […] L'articolo Is Arenas, chiesti 4 anni e mezzo di carcere per Cellino è stato realizzato da Calcio e ...

Esasperato dalla moglie - evade dagli arresti domiciliari : "Meglio il Carcere" : Arrestato per evasione, ha chiesto agli agenti di non scontare gli arresti presso la propria abitazione

Cucchi - il pm chiede 18 anni di Carcere per carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro - autori del pestaggio : “Pene giuste - non esemplari”. : Diciotto anni di carcere per Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i due carabinieri autori del pestaggio costato la vita a Stefano Cucchi. Questa è stata la richiesta del pm Giovanni Musarò, a conclusione della sua requisitoria nell’aula bunker del carcere di Rebibbia. Di Bernardo e D’Alessandro sono accusati di omicidio preterintenzionale in concorso con Francesco Tedesco, il militare che nel corso del procedimento ha accusato i due ...

Caso Cucchi - chiesta condanna a 18 anni di Carcere per i carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro : Il pm Giovanni Musarò ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro accusati di omicidio preterintenzionale nel corso del processo Cucchi Bis: "Non si tratta di un processo all'Arma dei carabinieri anche se nella vicenda della morte di Stefano i depistaggi hanno toccato picchi da film dell'orrore".Continua a leggere

Cucchi - il pm chiede 18 anni di Carcere per i due carabinieri autori del pestaggio : Quello subito da Stefano Cucchi fu «un pestaggio violentissimo in uno stato di minorata difesa». È quanto sostiene il pm Giovanni Musarò, nella sua requisitoria del processo...

Dodici anni di Carcere per Luca Traini : la Corte d'Appello conferma il giudizio di primo grado : confermata in Appello la condanna a Luca Traini. Dopo 4 ore di camera di consiglio la Corte di Ancona ha confermato la pena, inflitta in primo grado, a 12 anni di reclusione per Luca Traini, 30enne di Tolentino che il 3 febbraio 2018 ferì sei migranti di colore a colpi di pistola per le strade di Macerata. Un raid che Traini aveva giustificato dicendo di voler vendicare l’uccisione della 18enne Pamela Mastropietro.“Luca ...

Marocco - giornalista in Carcere per aborto (ma sarebbe solo un pretesto) : È stata condannata a un anno di prigione: la giornalista marocchina Hajar Raissouni, 28 anni, è stata accusata di aborto illegale e sesso prematrimoniale. Lo ha deciso il tribunale di Rabat, che ha condannato a un anno anche il suo compagno, il professore universitario Rifaat al-Amin, per presunta complicità. Il medico Mohammed Jamal Belkeziz, accusato di aver commesso l’aborto, è stato condannato a due anni di prigione. Secondo Raissouni, ...

Marocco - giornalista condannata a un anno di Carcere per “aborto illegale” e “relazione fuori dal matrimonio”. Amnesty : “Processo politico” : Un anno di carcere. È la pena comminata ieri alla giornalista marocchina Hajar Raissouni, condannata dal tribunale di Rabat per “aborto illegale” e “dissolutezza e relazione sessuale al di fuori del matrimonio”. Un caso che ha suscitato clamore e proteste, non solo in Marocco. Insieme a lei, sono stati condannati il fidanzato, Amin Rifaat, a un anno, il ginecologo a due anni di carcere più altri due di interdizione dalla professione medica, ...

Perché Vis a Vis non avrà uno spin-off sul Carcere maschile Cruz del Este dopo la quarta stagione : Tra gli aspetti che hanno lasciato aperto il finale di Vis a Vis 4 ad una potenziale espansione dell'universo narrativo ambientato a Cruz del Norte c'è anche un continuo rimando nella trama ad un altro penitenziario, un carcere maschile. Un aspetto cruciale della quarta stagione tale da insinuare il dubbio negli spettatori che gli sceneggiatori stessero preparando il terreno per una nuova serie. Il riferimento a Cruz del Este, il carcere per ...

Il nipote di Kim Rossi Stuart in Carcere. La madre minaccia sciopero della fame : La battaglia di Loretta Rossi Stuart continua per il figlio Giacomo Seydou, ancora rinchiuso a Rebibbia nonostante sia stato ritenuto “totalmente inidoneo al regime carcerario” a causa del suo “suo disturbo bipolare megalomanico-espansivo esploso con forza perché preceduto da un periodo di uso di sostanze stupefacenti”.\\La storia del nipote di Kim Rossi Stuart è piuttosto intricata: Giacomo ha subito un processo per resistenza a pubblico ...

Milano - resta in Carcere l’uomo accusato di aver molestato una 17enne sul tram. Ha precedenti per danneggiamento : restano chiuse le porte del carcere per il 24enne che sabato mattina ha prima minacciato con una mannaia e poi molestato una ragazza di 17 anni su un tram di Milano. La ragazza era però riuscita a liberarsi dal suo aggressore e scendere alla fermata in viale Zara, angolo viale Marche. Il 24enne, sceso anche lui, ha inseguito la giovane prima di essere stato fermato da un’altra passeggera che, assistendo alla scena, è intervenuta in ...

Omicidio Meredith Kercher - semilibertà per Rudy Guede : potrà collaborare con un Centro studi criminologici e tornare in Carcere la sera : Il tribunale di Roma ha respinto l’istanza con la quale Rudy Guede ha chiesto di essere affidato ai servizi sociali. L’ivoriano di 32 anni è l’unico condannato per l’Omicidio di Meredith Kercher – avvenuto a Perugia il primo novembre 2007 – e sta scontando nel carcere di Viterbo la pena di 16 anni di reclusione. I giudici gli hanno però concesso la semilibertà, consentendogli di collaborare con il Centro studi ...