Camera : D’Uva - ‘rinuncio a indennità questore’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Ho deciso di rinunciare all’ indennità che mi sarebbe spettata in qualità di questore della Camera dei deputati. Non è un vanto, ma la continuazione di una scelta che il Movimento 5 Stelle porta avanti da anni”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Francesco D’Uva.“Non dimentichiamo -aggiunge- che da quando siamo entrati nelle Istituzioni abbiamo restituito ai cittadini più di 100 ...

**Camera : sms Di Maio a D’Uva - ‘sei risorsa M5S - meriti nomina a questore’** : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Un sms indirizzato a Francesco D’Uva, appena eletto questore alla Camera, dal capo politico del M5S, nonché ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Complimenti Francesco -si legge nel messaggio- te lo meriti per tutto l’impegno profuso in questi anni. Sei una risorsa importante per il MoVimento e sono certo che ricoprirai nel migliore dei modi questo nuovo incarico!”.L'articolo ...