Calciomercato Juventus | Mandzukic a gennaio potrebbe trasferirsi allo United RUMORS

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 6 ottobre 2019) Nonostante manchino diversi mesi alinvernale, si parla già di possibile trattative chero svilupparsi a. Una delle società più attive da questo punto di vista sembra proprio la, che in estate non è riuscita ad alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Le mancate cessioni di alcuni esuberiro portare la dirigenza bianconera ad un lavoro extra a, con tanti giocatori destinati a lasciare Torino. Su tutti spiccano i nomi di Rugani, Emre Can, Perin, Pjaca e soprattutto quello di. Come è noto la punta croata è stata vicina al trasferimento a settembre in Qatar ma evidentemente, nonostante l'offerta ricca di contratto presentata da alcune società asiatiche, il giocatore ha deciso di rimanere in bianconero con l'obiettivo di continuare a giocare in Europa. Come riporta Sky Sport, ala punta croata...

calciomercatoit : ??#Juventus, #Mandzukic resta l'obiettivo numero uno del #ManUtd per l'attacco. L'affare può andare in porto a genna… - StoriaAmore79 : Paratici BEFFA De Laurentiis e Ancelotti! Il giocatore del Napoli ha incontrato in gran segreto la Juve e trova l'a… -