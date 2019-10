Calcio | Serie A 2019-2020 | Torino-Napoli 0-0 I partenopei non superano il muro granata

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) Nel posticipo delle ore 18.00 della settima giornata delleA di, ilnon approfitta della sfida tra Inter e Juventus e non va oltre lo 0-0 in casa del, salendo così soltanto a quota 13 in classifica. A recriminare maggiormente però sono addirittura i padroni di casa. Nel primo tempo sono due i sussulti più importanti: al 28′ Mertens calcia dalla media distanza ma la palla esce appena larga sulla destra, mentre in pieno recupero per i padroni di casa Ansaldi ci prova dal limite ma Meret si supera e gli dice di no. Nella ripresa dopo un’altra bella parata di Meret su Rincon, proteste delper un gol annullato a Belotti per fuorigioco, poi ireclamano un rigore per atterramento di Izzo, ma per l’arbitro è tutto regolare. A metà ripresa entra Llorente e sfiora subito il gol con un colpo di testa che sfiora la traversa. Al 74′ ...

