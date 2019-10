Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio a giugno le ha già risposto che era “complicato” candidarla alla presidenza della Regione. Ma laal secondo mandato Dalilainsiste e, a ilfattoquotidiano.it, ribadisce la sua offerta e liquida le resistenze dei colleghi come “ragionamenti di opportunità politica sulle nostre”. Per farla correre infatti servirebbe una: permetterle di dimettersi dal Parlamento e quindi di correre per la Regione. A chi la accusa di volerlo fare per la poltrona e allungarsi la vita dice: “Sono elucubrazioni mentali”. E cita il caso del consigliere regionale siciliano Giancarlo Cancelleri che è da poco diventato viceministro: “Anche a a me ha stupito”. E commenta: “La svolta governista ha cambiato tutto nel Movimento 5 stelle”. Alcuni parlamentari calabresi, in linea con il patto ...

erregi69 : Calabria, deputata M5s Nesci: ‘Mi autocandido presidente. Serve deroga alle regole? Svolta governista ha cambiato t… - Cascavel47 : Calabria, deputata M5s Nesci: ‘Mi autocandido presidente. Serve deroga alle regole? Svolta governista ha cambiato t… - tomaurora1 : RT @fattoquotidiano: Calabria, deputata M5s Nesci: ‘Mi autocandido presidente. Serve deroga alle regole? Svolta governista ha cambiato tutt… -