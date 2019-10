Bruciata viva dall’ex a 16 anni | il papà scrive al presidente Mattarella | «Permessi

Fonte : newscronaca.myblog

(Di domenica 6 ottobre 2019) Amaro sfogo da parte del padre di Fabiana Luzzi, la sedicennedal fidanzato nel maggio di seifa a Corigliano (Cosenza). L’uomo ha scritto aldella Repubblica Sergioper chiedere giustizia. Il killer, condannato a 18e sette mesi di carcere, ha già potuto godere di trepremio quest’anno. E nella sua lettera Mario Luzzi dice di sentirsi abbandonato dallo Stato. «A marzo 2016 –– l’assassino di Fabiana fu condannato a 18e 7 mesi, pena ridicola per il reato. Ho saputo che quest’anno già tre volte ha ottenuto licenze premio. Siamo distrutti… Tutto questo mette in discussione il significato della parola giustizia. Appena appresa la notizia è stato necessario recarci in ospedale per il forte trauma subito, sapendo di poter ritrovare l’assassino di nostra figlia nel nostro ...

