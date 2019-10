Boxe | Gennady Golovkin si prende il vacante titolo mondiale IBF dei pesi medi ai punti

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019)ritorna sulla vetta del mondo deiper quanto riguarda l’IBF. Il kazako, questa notte, ha battuto nel tempio della, il Madison Square Garden, l’ucraino Sergiy Derevyanchenko, sconfiggendolo aiper decisione unanime dei giudici (114-113 per Frank Lombardi, 115-112 per Eric Marlinski e Kevin Morgan). Che il combattimento possa risultare complicato per Derevyanchenko lo si capisce fin dal primo round, nel quale GGG lo manda al tappeto nel corso del primo round con un ottimo destro. L’ucraino, però, non solo si rialza, ma riesce, dalla terza ripresa, a mettere in piedi una vera resistenza, nonostante una ferita sopra l’occhio sinistro subita nel corso del secondo round e che viene giudicata proveniente da una testata accidentale. La battaglia è vera almeno fino al decimo round, con Derevyanchenko che dimostra di non esser salito ...