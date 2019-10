Boxe femminile | Mondiali 2019 | Francesca Amato agli ottavi di finale | sconfitta Sanchez

VIDEO – Boxe femminile - bacia la rivale e viene presa a schiaffi : Tramite Twitter, il calale Diario Olè, ha pubblicato il VIDEO delle due protagoniste della Boxe femminile. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbero interessare anche: LIVE – Diego cam, occhi puntati su Maradona Conte sul ritorno in Italia: “Qui tanto odio. Non è più sport, pronto a lasciare il calcio” Inter-Juve – Conte accende la polemica contro Agnelli: “Ha dato spazio a degli ignoranti” Napoli, Mertens si ...

VIDEO – Boxe femminile - bacia la rivale e viene presa a prende a schiaffi : Tramite Twitter, il calale Diario Olè, ha pubblicato il VIDEO delle due protagoniste della Boxe femminile. La campeona Ewa Brodnicka besó a Soledad Matthysse en el careo del pesaje por el título mundial pluma de la OMB La argentina respondió con una cachetada en la cara de la polaca pic.twitter.com/OBBMjPaFDq — Diario Olé (@DiarioOle) October 4, 2019 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Ti potrebbero interessare ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Carlotta Paoletti fuori all’esordio nei 75 kg : Dopo Alessia Mesiano, anche per Carlotta Paoletti termina in questo pomeriggio l’avventura ai Mondiali femminili di Boxe in corso di svolgimento a Ulan Ude, in Russia. L’azzurra, nei 75 kg, è stata battuta con verdetto unanime (5-0, quattro 30-27 e un 29-28) dalla lituana Iveta Lesinskyte. Il combattimento appare fin dall’inizio nelle mani della baltica, sempre in grado di controllare la situazione sul ring mentre ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Alessia Mesiano esce di scena nei 57 kg - l’olandese Jemyma Betrian la elimina al secondo turno : Alessia Mesiano conclude con la sconfitta al secondo turno il suo percorso ai Mondiali di Boxe femminile 2019. L’ex Campionessa del Mondo, infatti, è stata sconfitta dalla quotata olandese Jemyma Betrian, che già l’aveva eliminata nell’ultima edizione iridata e agli European Games, in entrambi i casi ai quarti di finale. Il verdetto dei giudici non è unanime: 1-4 (tre 27-30, un 28-29 e un 29-28). Nemmeno il tempo di iniziare ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Giordana Sorrentino si qualifica per gli ottavi dei 54 kg - battuta nettamente la giapponese Hamamoto : Comincia in maniera felice la rassegna iridata di Giordana Sorrentino. L’azzurra, nei 54 kg, supera senza particolari difficoltà la giapponese Saya Hamamoto, punita nella sua passività dal verdetto unanime dei giudici (tre 30-27, due 29-28). Per la diciannovenne romana, dunque, l’esordio assoluto ai Mondiali arriva con il piglio giusto. Dopo una prima ripresa in cui Hamamoto si butta più volte addosso a Sorrentino per evitare ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : esordio vincente di Alessia Mesiano - ora la battaglia con Betrian : esordio vincente per Alessia Mesiano ai Mondiali 2019 di Boxe femminile incominciati oggi a Ulan Ude (Russia). L’azzurra partiva con tutti i favori del pronostico contro la salvadoregna Yamileth Solorzano ma non poteva stare tranquilla visto che pochi minuti prima Camilla Fadda era stata letteralmente derubata della vittoria dopo aver surclassato la mongola Lutsaikhan. La laziale, impegnata nei 32esimi di finale della categoria 57 kg, è ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Camilla Fadda derubata della vittoria - domina contro Lutsaikhan ma avanza la mongola : Clamorosa sconfitta di Camilla Fadda nei 16esimi di finale della categoria 51 kg ai Mondiali 2019 di Boxe femminile che sono incominciati oggi a Ulan Ude (Russia). L’azzurra è stata battuta per split decision (3-2) dalla mongola Altantsetseg Lutsaikhan ma è un verdetto che non rispecchia quanto si è visto sul ring: l’azzurra ha letteramente dominato l’avversaria per i nove minuti di combattimento, l’ha schiacciata in più ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : il sorteggio e l’analisi del tabellone delle azzurre. Mesiano sfortunata - Canfora e Severin da medaglia : Si sono svolti i sorteggi dei tabelloni dei Mondiali 2019 di Boxe femminile che andranno in scena a Ulan Ude (Russia) dal 3 al 13 ottobre. L’Italia sarà impegnata con ben nove azzurre in questa rassegna iridata, La rappresentante di riferimento è indubbiamente Alessia Mesiano tra le 57 kg: la già Campionessa del Mondo dovrà partire dai 32esimi di finale contro la salvadoregna Yamileth Solorzano ma poi si troverà di fronte la sua bestia ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : Alessia Mesiano alla ricerca di nuove soddisfazioni iridate : E’ stata la seconda Campionessa del Mondo italiana nella Boxe dilettantistica dopo Simona Galassi, nell’edizione di Astana 2016, e adesso ritorna all’assalto della vetta iridata nei 57 kg. Alessia Mesiano, 27 anni, di Latina, si prepara all’entrata in grande stile sulla scena di Ulan Ude. A giocarsi il posto con lei c’era Irma Testa, che però deve passare, per questa volta, la mano, come spiega del resto anche il ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si svolgeranno dal 3 al 13 ottobre i Mondiali femminili di Boxe per l’edizione 2019: anche in questo caso, come per gli uomini, sarà la Russia teatro della competizione. Allora era Ekaterinburg, stavolta è Ulan Ude. Saranno nove le italiane a mettersi sulla strada che porta all’iride, e rispondono ai nomi di Roberta Bonatti, Camilla Fadda, Giordana Sorrentino, Alessia Mesiano, Francesca Amato, Angela Carini, Assunta Canfora, Carlotta ...

Boxe femminile - Mondiali 2019 : le convocate dell’Italia. Nove azzurre alla ricerca del titolo iridato : Ad Ulan Ude, in Russia, si disputerà dal 3 al 13 ottobre l’11ma edizione dei Mondiali di Boxe femminile. Saranno Nove le azzurre impegnate alla ricerca del titolo iridato. Il 2 il sorteggio, poi le fasi preliminari si terranno fino al 9. I quarti sono in programma il 10, le semifinali il 12, e le finalissime il 13. Con le atlete italiane in Russia ci saranno Emanuele Renzini, head coach, ed i tecnici Maurizio Stecca e Michele ...

Boxe - Europei Youth 2019 : quattro finaliste per l’Italia al femminile - due bronzi nel maschile : Sono ben quattro i nomi che l’Italia porta in finale agli Europei Youth in corso di svolgimento a Sofia, Bulgaria. Tutte e quattro le rappresentanti al femminile impegnate oggi, infatti,sono riuscite ad entrare con pieno merito nell’ultimo atto della manifestazione continentale giovanile. In particolare, nei 48 kg Erika Prisciandaro ha sconfitto per verdetto non unanime (4-1) l’irlandese Moorehouse, mentre nei 51 kg la già ...

Boxe femminile - Europei 2019 : Roberta Bonatti in semifinale - Angela Carini ai quarti : Due importanti successi per l’Italia agli Europei di Boxe femminile: a Madrid, al Pabellón “Amaya Valdemoro”, sede della rassegna continentale, arrivano i successi odierni per Roberta Bonatti nella categoria -48 kg e per Angela Carini nei -69 kg, in attesa della sfida serale di Irma Testa nei -57 kg. Nei quarti di finale della categoria -48 kg Roberta Bonatti elimina, con un secco 3-0 la romena Duta, accreditata della seconda testa di ...