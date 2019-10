Bonus anti-contante | favorevole il 58% degli italiani No a tasse verdi e aumenti Iva

Clima - bozza del decreto legge : Bonus di 2.000 euro per chi rottama auto più inquinanti : Un bonus di 2.000 euro per chi rottama l’auto fino alla classe euro 4 (quindi quelle più inquinanti) nelle città sotto infrazione comunitaria per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell’aria. E’ uno dei punti del decreto legge sul Clima, dal titolo “misure urgenti per il contrasto dei cambiamenti Climatici e la promozione dell’economia verde”, che a breve sara’ all’esame di uno dei ...

Pensioni ultime notizie : Bonus ponte anticipata di 3 anni. A chi spetta : Pensioni ultime notizie: bonus ponte anticipata di 3 anni. A chi spetta Pensioni ultime notizie: si chiama bonus Indcom, ma anche Rottamazione licenza commerciale, si tratta di un bonus ponte per andare in pensione di vecchiaia con 3 anni di anticipo ed è riservato ad alcuni commercianti in possesso di determinati requisiti. Il bonus Indcom è entrato in vigore per la prima volta nel 2009 e da quel momento è stato prorogato ogni anno, fatta ...

Bonus di un milione e mezzo alle società dilettantistiche che investono sui giovani : La Lega Nazionale Dilettanti mette a disposizione delle società di Eccellenza e Promozione che investiranno sui giovani un milione e mezzo di euro. Si parte dalla stagione 2019/20. A scriverlo è Calcio e Finanza. Il Bonus rientra nel progetto di valorizzazione dei giovani calciatori dei due principali campionati regionali. Istituito otto mesi fa, ha avuto successo tanto da spingere la Lega a confermarlo e ampliarlo. Rispetto all’anno ...