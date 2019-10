Bologna | Mihajlovic in panchina contro la Lazio | resta solo un ultimo ostacolo da superare

Lazio – Inzaghi da applausi alla vigilia della sfida col Bologna : “il mio pensiero va a Mihajlovic - è stato molto importante per me” : Simone Inzaghi dal cuore d’oro: le parole del tecnico della Lazio per Mihajlovic sono da applausi alla vigilia della sfida col Bologna E’ tutto pronto per la sfida tra Bologna e Lazio, in programma domani tra Bologna e Lazio, al Dallara. alla vigilia del match, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha voluto rivolgere un pensiero all’amico ed ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic, allenatore dei rossoblu: “il ...

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : “Bisogna trovare continuità. Mihajlovic è un amico - vincerà la sua battaglia” : “Il primo pensiero va a Mihajlovic, è un guerriero e sono sicuro al 100% che vincerà la sua battaglia, per me è un amico, mi ha aiutato tantissimo quando ero arrivato a Roma, abbiamo condiviso tante vittorie”. Così Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro il Bologna. Passando alla gara: “La partita di domani deve essere la gara di continuità, ci attende un avversario che è ...

A Bologna la maglia più venduta è quella di Mihajlovic : Repubblica ospita un ampio reportage di Gabriele Romagnoli su Bologna e Mihajlovic l’allenatore cui a inizio stagione è stata diagnosticata una forma di leucemia. Ecco due brevi estratti. Sull’orlo della retrocessione la squadra dello scorso anno ha incrociato Mihajlovic e gli si è consegnata. I nuovi sono venuti per lui. Non ha disegnato uno schema, ma una personalità: 4-2-3-coraggio, diventata la parola chiave ben prima della malattia. ...

Serie A – Verso Bologna-Roma - Fonseca sincero : “Mihajlovic? Domani saremo avversari - ma…” : Fonseca e la sfida contro il Bologna: le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic E’ iniziata ieri sera la quarta giornata di Serie A, ma l’attenzione è tutta per questa sera, col derby Milan-Inter che regalerà sicuramente un grande spettacolo. Occhi puntati anche sulla sfida di Domani della Roma, che gioca in trasferta a Bologna, contro una squadra tosta e coraggiosa, che ha ...

Bologna-Roma - il collaboratore di Mihajlovic : “non temiamo l’avversario” : La 4^ giornata del campionato di Serie A regala la sfida tra Bologna e Roma, partita difficile per i rossoblu che incontreranno una squadra che “ha grandi giocatori – sottolinea alla vigilia Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic – Fonseca e’ un allenatore di stampo internazionale. Non temiamo l’avversario ma siamo consapevoli che domani, in alcuni momenti, dovremo soffrire. Noi pero’ l’abbiamo ...

Probabili formazioni Bologna-Roma : gioca Zaniolo - sorpresa per Mihajlovic : Probabili formazioni Bologna-Roma – Si gioca un turno molto importante valido per il campionato di Serie A, il massimo torneo italiano è entrato nella fase scoppiettante, match interessante quello che tra Bologna e Roma. Inizio di stagione positivo per la squadra di Sinisa Mihajlovic che è reduce dal successo in rimonta contro il Brescia, la classifica è molto interessante e l’obiettivo è quello di conquistare un altro ...

Serie A - il Bologna rimonta il Brescia. Palacio svela il segreto : "Merito di Mihajlovic" : Allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, il Bologna stava rischiando di subire un'imbarcata. Al riposo, il risultato dice 3-1 per le Rondinelle e il risultato sta pure stretto agli uomini di Eugenio Corini, perché in campo i rossoblu risultano non pervenuti. Nel secondo tempo cambia qualcosa: il Bolo

Bologna - la malattia di Mihajlovic ha creato una comunità che ha il carattere del tecnico serbo : squadra e città soffrono e sognano : “Altroché la vittoria di oggi. Questo gesto vale 30 punti”. C’è un signore qualunque che su Facebook riassume in sette/otto parole una giornata come fosse una vita intera. I giocatori del Bologna di notte, al buio, emozionati, a guardare all’insù, verso una finestra d’ospedale per salutare il proprio mister malato. Sinisa Mihajlovic che appare dall’alto, sagoma esile, ancora sveglio, e un filo di voce. “Questa non me l’aspettavo”. ...

