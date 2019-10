Austria | uccide ex e le stermina famiglia Killer confessa | morte cinque persone

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 6 ottobre 2019) Si e' presentato alle prime luci del giorno al comando distrettuale di Polizia, ha posato la pistola sul tavolo e ha detto, "ho appena ucciso". Un giovaneco di 25 anni con precedenti penali minori che risalgono al passato, hato la strage per gelosia compiuta nella notte in una villetta el quartiere residenziale di Vordergrub, alle porte di Kitzbuehel, famosa stazione sciisticaca del Tirolo frequentata da vip e sede della piu' prestigiosa gara di Coppa del mondo di sci alpino, la discesa libera dell'Hahnenkamm sulla Streif. L'uomo ha ucciso l'ex fidanzata di 19 anni (il rapporto e' finito due mesi fa), i suoi genitori (padre e madre di 51 anni), il fratello di lei (25 anni) e il nuovo compagno di lei (di 24). L'indagato, sottoposto a interrogatorio per tutta la mattina, ha detto di aver agito da solo con la pistola di suo fratello, regolarmente ...

