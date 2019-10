Austria | adolescente si consegna alle autorità e confessa | “Ho ucciso la mia ragazza e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 ottobre 2019) Hatutta la famiglia della fidanzata e poi è andato a costituirsi, all’alba. La ricostruzione dell’omicidio plurimo è stata fornita da unche si èto volontariamenteforze dell’ordine nella famosa località sciistica tirolese di Kitzbuehel. Ancora scarse e frammentarie le informazioni circolate: dal racconto del giovane, nella notte di sabato si è recato a casa della fidanzata e si è accanito, togliendo loro la vita, contro lae gli altri quattro membri della famiglia. L'articolosi: “Hola miae gli altri 4 membri della sua famiglia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

